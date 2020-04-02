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'Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı'

ANTALYA Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, sosyal medyada duyuru yapıp, evlere tıraşa giden berber sayısının arttığına dikkat çekti.

02.04.2020 08:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 08:04
'Evlere tıraşa giden berber sayısı arttı'

ANTALYA Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, sosyal medyada duyuru yapıp, evlere tıraşa giden berber sayısının arttığına dikkat çekti. Başkan Uzun, koronavirüs tedbirine yönelik iş yerlerini kapatan berberlerin yaşadığı ekonomik sıkıntıdan dolayı ekonomik destek istediklerini söyledi.

? Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, İçişleri Bakanlığı'nın 21 Mart'ta aldığı karar doğrultusunda berber, kuaför ve güzellik salonlarının koronavirüse yönelik tedbir kapsamında kapatıldığını hatırlattı. İki haftalık süreçte iş yerini kapatan esnafın ekonomik yönden mağdur olduğuna dikkati çeken Uzun, Ticaret Bakanlığı, Türkiye Berberler, Kuaförler, Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Başkanlığı'na ve esnaf odalarına üyelerinin talebini anlatan dilekçe gönderdi.

EKONOMİK TALEPLERDE BULUNDU

Uzun'un esnafın mağduriyetinin giderilmesi için ekonomik taleplerin anlatıldığı 5 maddelik dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Devletimiz 6 ay Bağkur, SGK, vergi, elektrik, su, doğalgaz, tabela gibi giderleri almamalı. Kredi kartı, banka kredileri, çek, senet, banka borçları, kooperatif kredi taksit ve ödemeleri 6 ay uzatılmalı. İş yeri mülk sahipleri 3 ay kira talep etmemeli. Devletimiz ihtiyaç sahibine gıda yardımı yapmalı. Devletimiz berberde çalışan personele yardım yapmalı."

'EVLERE TIRAŞA GİDEN BERBER SAYISI ÇOĞALDI'

Berber esnafının iş yerlerinin kapalı olması nedeniyle ekonomik zorluklar çektiğini dile getiren Uzun, şöyle konuştu:

"Esnafımız evlere gitmeye başladı. Polise ihbar ediyoruz. 15 berber hakkında polise şikayet ettik. Sosyal medyada duyuru yapıp, evlere tıraşa giden berber sayısı çoğaldı. Bunlara yönelik valilik ya da ilgili kurumların denetleme yapması lazım. Denetim artmalı. Küçük esnafa yardım yapılmasını, ekonomik destek verilmesini istiyoruz. Esnafımız 2 haftadır dükkan açmıyor. Berberler günlük kazanıp, ihtiyaçlarını gideren esnaf. Kira, elektrik, su ödemeleri var. Evlerinde bakması gereken insanlar var."


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Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Antalya, Güncel
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