Haberler » Güncel » Evleri çöken aileye Başkan Çetin sahip çıktı - Haber

Evleri çöken aileye Başkan Çetin sahip çıktı

Adana'da 2 gün önce temeline giren su nedeniyle yıkılmaya başlayan evde yaşayan aileye Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin sahip çıktı.

10.01.2020 18:09 | Son Güncelleme: 10.01.2020 18:16Evleri çöken aileye Başkan Çetin sahip çıktı
'da 2 gün önce temeline giren su nedeniyle yıkılmaya başlayan evde yaşayan aileye Belediye Başkanı Soner Çetin sahip çıktı. Başkan Çetin, evin kontrollü yıkılması konusunda aileyi ikna edip onları evsiz bırakmayacağının sözünü verdi.

Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 20 yıllık evlerinde yaşayan yüzde 84 engelli Ali Tik ve kan kanseri Hatun Tik'in 2 gün önceki yağmurda evlerinin arka cephesine su birikti. Biriken su evin temelini kaydırdı. Dün ise evin önündeki toprakta ve evde derin yarıklar oluşunca aile tedbir almak amaçlı eşyalarını toplayıp yakınlarının evine sığındı. Bugün ise eve gelen aile, evlerinin duvarlarının yıkıldığını ve yarıkların arttığını görünce evin önünde ağıt yaktı.

Konunun yapılması üzerine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin harekete geçti. Başkan Çetin, mahalleye giderek aileyi evlerinin belediye tarafından kontrollü yıkılması konusunda ikna etti. Ayrıca Çetin, aileyi evsiz bırakmayacağının sözünü vererek, "İlgililerle görüşeceğim. Gerekirse kendi cebimden yaptıracağım. Size ev ayarlayacağım" dedi.

Mahalleli ve aile ise Başkan Çetin'i alkışlayarak teşekkür etti. - ADANA

Soner Çetin, Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:37  Şanlıurfa terör örgütünden kurtarılan hastanede ilk sezaryen ameliyatı yapıldı - Haber
18:37  Tekirdağ'da yanan tarihi konak, yeniden inşa edilecek - Haber
18:36  İstanbul'da bu yılın ilk ay tutulması - Haber
18:36  Antalya'da 3 yaban keçisini vuran 5 kişiye 76 bin lira ceza - Haber
18:36  Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den İrak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
10.01.2020 18:38:37