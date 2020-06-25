Evleri kullanılamaz hale gelen aile, kaymakamlıkça otele yerleştirildi

Esenyurt'ta önceki gün meydana gelen su baskınında evleri zarar gören aile, ilçe kaymakamlığınca otele yerleştirildi.

25.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:58
Esenyurt'ta önceki gün meydana gelen su baskınında evleri zarar gören aile, ilçe kaymakamlığınca otele yerleştirildi.
Akçaburgaz Mahallesi'ndeki bodrum katta yaşayan Düzenli ailesi su baskınından kurtuldu ancak, evleri ve eşyaları kullanılmaz hale geldi.
Hamza Düzenli, aniden bastıran şiddetli yağış nedeniyle rögarların tıkandığını ve evlerine su dolmaya başladığını, bunun üzerine çocuğunu ve eşini alıp evden çıktıklarını anlattı.
Kaymakamlığa bağlı görevlilerin gelip durum tespiti yaptıklarını ve kendilerini de bir otele yerleştirdiklerini aktaran Düzenli, şunları kaydetti:
"Bankalara borçluyum, o yüzden ucuz diye bu bodrum katını kiralamak zorunda kaldım. İcralık olduğum için sigortalı işe giremiyorum, bu yüzden seyyar satıcılık yapıyorum. Eşimin kronik hastalığı var, çalışamıyor. Aileme tek başıma bakıyorum, maddi durumum çok kötü, tüm eşyalarım kullanılmaz halde. Devletimden yardım bekliyorum." Evleri kullanılamaz hale gelen aile, kaymakamlıkça otele yerleştirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Esenyurt, Güncel, Haber

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