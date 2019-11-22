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Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle birlikte evsiz kaldı

Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle birlikte evsiz kaldı Kanser hastalığını yeni atlatan kadın, babası, kardeşi, 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldılarHATAY - Hatay'da, evleri yanan kanser hastası bir kadın, 15 kedi ve 2 köpekleriyle birlikte evsiz kaldı.

22.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:18
Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle birlikte evsiz kaldı
Kanser hastalığını yeni atlatan kadın, babası, kardeşi, 15 kedi ve 2 köpeğiyle evsiz kaldılar
HATAY - 'da, evleri yanan kanser hastası bir kadın, 15 kedi ve 2 köpekleriyle birlikte evsiz kaldı.
Yangın, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde iki odalı bir evde yaşayan ve bağırsak kanseri hastalığını yeni atlatmış olan Necmiye Gürcü'nün evinde meydana geldi. Seyyar satıcılık yaparak baktığı babası Ali Gürcü ve kız kardeşi Seher Gürcü ile diledikleri adak için ziyarete giden Necmiye Gürcü'nün evinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Komşularının telefonla ulaştığı Necmiye Gürcü, evlerinde yangın çıktığını öğrendi. Evin bir odasında çıkan yangın daha sonra evin tamamını sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında Gürcü'nün eşyaları, bin lira parası ve satmak için eve depoladığı terlikler de küle döndü.
"Kışı yazlık çadırla geçiremeyiz"
15 kedi ve 2 köpekleriyle birlikte evsiz kaldıklarını söyleyen Necmiye Gürcü, "Bu evde ben, babam, kız kardeşim, 15 kedim, 2 köpeğim bu evde beraber yaşıyorduk. Kedilerimden biri soğuk hava nedeniyle biz evde yokken içeriye girmiş, yangınla beraber içeride can vermiş. Ben 3. evre kanser hastasıyım, adak dilemiştim bu hastalıktan kurtulayım diye, ziyarette kurban kesiyorduk, bir tane pamuk şeker satan adam komşularımıza 'karşı evde yangın var' demiş. Komşularımızda bizi eviniz yanıyor diye aradı. Biz eve geldiğimiz de her şey yanıp tutuşmuştu zaten. Bir odamız cayır cayır yanıyordu, itfaiye gelene kadar diğer odaya da sıçradı, her şeyimiz kül oldu hiçbir şeyimiz kalmadı. Evimizin bahçesine büyükşehir belediyesi çadır kurdu. Bu soğukta yazlık çadırda kalıyoruz, donuyoruz içeride. Babam 80 yaşında bu kışı çadırda geçirse ölümüne sebep olacak, bizi kahredecek" dedi.
Babalarının yaşlılık maaşı ve kendisinin seyyar satıcılıktan kazandığı parayla geçindiklerini sözlerine ekleyen Gürcü, yetkililerden ve yardımseverlerden yardım beklediklerini söyledi.
Evleri yanınca 15 kedi ve 2 köpeğiyle birlikte evsiz kaldı

Hatay, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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