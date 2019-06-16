16.06.2019 16:23
Haberler»3. Sayfa » Haber

Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu

Evlerin arasında çıkan yangın korkuttu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ikametlerin arasında çıkan yangın korkuttu.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ikametlerin arasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Fırat Caddesi üzerinde evlerin arasında bulunan yaklaşık 4 dönümlük tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mahalle sakinlerinin söndürme çalışmaları sonuç vermeyince alevlere, olay yerine çağrılan Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevre sakinleri korku yaşarken, yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Fırat, Fatih Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:33 Tekirdağ'da plakasız araç duvara çarptı: 1 ağır yaralı
16:33 Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı!
16:32 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÖVİZ SATIMLARINA MUAFİYET GETİRİYORUZ (1)
16:30 Bilgi Evleri öğrencileri yıl sonunda gösteri sundu
16:30 Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı: Yücel Yılmaz
16:30 Kayıp kişi için arama çalışması başlatıldı
16:30 Mersin'deki trafik kazasında ölen asker için tören