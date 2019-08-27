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Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu

Evlerin arasındaki ot yangını korkuttuDENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evlerin arasında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı.

27.08.2019 13:38
Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu
Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu
DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evlerin arasında bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken mahalleli kısa süreli panik yaşadı.
Yangın, Zeytinköy Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ağaç ve kuru otların bulunduğu alana atılan sigara sebebiyle yangın çıktı. Alevler, otların kuru olması sebebiyle kısa sürede büyürken, vatandaşlar ellerinde hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Vatandaşlar, alevlerin evlere yakın olması sebebiyle kısa süreli panik yaşadı.
Yangın daha fazla büyüden kontrol altına alındı.
Evlerin arasındaki ot yangını korkuttu

Pamukkale, Denizli, Yerel

Kaynak: İHA

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