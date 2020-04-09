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Evlerinde antrenmanlarını sürdüren sporculara uzmanından öneriler

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde antrenmanlarını sürdüren sporcuların daha sağlıklı şekilde faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için güneşten faydalanabilecekleri ve havalandırılmış bir...

09.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:08
Evlerinde antrenmanlarını sürdüren sporculara uzmanından öneriler
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürsel Biçer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinde antrenmanlarını sürdüren sporcuların daha sağlıklı şekilde faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için güneşten faydalanabilecekleri ve havalandırılmış bir ortamı tercih etmesi gerektiğini belirtti.
Prof. Dr. Mürsel Biçer, çok sayıda sporcunun antrenmanlarına evde devam ettiği, birçok takımın da oyuncularıyla video konferans yöntemiyle iletişim kurup idmanları sürdürmeye çalıştığı Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde sporculara bazı önerilerde bulundu.
Biçer, Kovid-19 nedeniyle birçok önemli spor etkinliğinin ertelendiğini anımsattı.
Bu süreçte tedbirler kapsamında evlerinde kalan sporcuların hem sağlıklı olup hem de formda kalması gerektiğini dile getiren Biçer, öncelikle uyku düzeni, beslenme ve günlük hayat tarzlarının bir şekilde planlı hale getirilmesi gerektiğini söyledi.
Antrenörlerin de sporcularıyla telefon aracılığıyla temas kurarak onları motive etmesinin önemli olduğunu vurgulayan Biçer, şöyle konuştu:
"Her alandaki eğitmenleri sanal alandan takip yapabilirler. Özellikle sporcuların sigara ve alkolden kaçınması gerekmektedir. Spor yaptıklarında oksijenin bol olduğu ortamların seçilmesi lazım. Eğer mümkünse bahçe ve çim zeminde egzersizlerini yaparlarsa daha iyi olur çünkü kasların en fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu ve kullandığı ortamlar fosfojenin ve oksijenin bol olduğu ortamlardır.
Sporcuların geçmişteki antrenmanlarında kazanmış oldukları derin nefes alıp verme alışkanlıkları ancak oksijenin bol olduğu ortamlarda mümkün olabilir. Evlerinde havalandırılmış ve güneş ışınlarından faydalanabilecekleri ortamlarda spor yapmaları gerekiyor. Eğer bu dönemi sporcu antrenman yapmadan geçirirse form düzeyleri ve performansları oldukça düşecektir. Daha sonra kısa sürede toparlanmaları mümkün değil. Bu da müsabakalarına yansıyacaktır."
"Kısa sürede, çok daha fazla performansa ihtiyaç duyacaklar"
Kasların egzersiz yapmadan da enerjiye ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyacın korunması gerektiğini belirten Biçer, "Vaka sayılarının azalmasıyla birlikte hayatın normale döneceğine yönelik beklentiler var. Eğer bu beklentiler gerçekleşirse 2-3 aya kadar müsabakalar başlayabilecek." değerlendirmesinde bulundu.
Müsabakaların başladığında sıkışık periyotlarla yapılabileceğini, bu nedenle sporcuların da daha fazla performansa ihtiyaç duyacaklarını ve çok daha fazla hazırlanmaları gerekeceğini aktaran Biçer, "Bunun için de vücut hatlarını, yağ yüzdelerini ve kilolarını korumaları ve aşırı beslenmeden kaçınılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Mürsel Biçer, sporcuların performanslarında kayıp oluşmaması için kendi vücut ağırlıklarıyla antrenmanlar yapabileceğini ve fonksiyonel spor ekipmanlarından faydalanabileceğini söyledi.
"Motivasyonlarını kaybetmemeleri lazım"
Özellikle kor, mekik, şınav, barfiks ve dips gibi hareketlerden faydalanılabileceğini aktaran Biçer, şunları söyledi:
"Dinlenme ve yüklenme arasındaki ilişkiyi çok iyi kurmaları gerekiyor. Bizim önerimiz genelde bunları bir set halinde yapmak ve vücudun bir bölümüne değil tüm kaslara hitap edecek şekilde hareketleri seçmemizdir. Bunların haricinde motivasyonlarını kaybetmemeleri lazım. Kendi maçlarının analizlerini inceleyebilirler. Taktik anlamda gelişimlerinin devam edebilmesi için müsabakalarını izleyerek kendilerine birçok destek sağlayabilir."
Biçer, sporcuların evde yapacakları çalışmalarla kas güçlerini koruyabileceğinin altını çizerek, "Bu dönemde beslenme de özellikle çok önemli. Bol sıvı tüketilmeli, özellikle antioksidan içeriği zengin yeşil sebze ve meyvelerden faydalanılması gerekiyor. Hazır ambalajlı meyve sularının haricinde kendilerinin hazırladığı meyve sularını içmeleri önemli. Bu dönemde ekstra mineral vitamin yüklemelerine gerek yok." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Üniversitesi, Spor
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