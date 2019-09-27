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Evlerinde bonzai ve esrar çıkan kız ile ağabeyi gözaltına alındı

Evlerinde bonzai ve esrar çıkan kız ile ağabeyi gözaltına alındı Adana'da polisin bir evde yaptığı operasyonda 130 gram bonzai ve 4 gram esrar çıktıADANA - Adana'da polisin evlerine yaptığı baskın sırasında 130 gram bonzai ve 4 gram esrar çıkan kız ile ağabeyi gözaltına alındı.

27.09.2019 10:32
Evlerinde bonzai ve esrar çıkan kız ile ağabeyi gözaltına alındı
Adana'da polisin bir evde yaptığı operasyonda 130 gram bonzai ve 4 gram esrar çıktı
ADANA - Adana'da polisin evlerine yaptığı baskın sırasında 130 gram bonzai ve 4 gram esrar çıkan kız ile ağabeyi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Dağlıoğlu Mahallesinde D. ailesinin yaşadığı evde uyuşturucu olduğu ve satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda polis eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 130 gram bozai ile 4 gram esrar ele geçirildi.
Esrar ve bonzaiyi sattığı öne sürülen Gülistan D. ile ağabeyi Alişan D. gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Evlerinde bonzai ve esrar çıkan kız ile ağabeyi gözaltına alındı

Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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