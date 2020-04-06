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Evlerinde kalan seyyar satıcılara gıda ve sağlık paketi yardımı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan seyyar satıcıların ikametgahlarına gıda ve sağlık paketi gönderiyor.

06.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:52
Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan seyyar satıcıların ikametgahlarına gıda ve sağlık paketi gönderiyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sahilde izinli satış yapan ancak salgında evlerinde kalmak zorunda olan 50 seyyar satıcıya gıda ve sağlık paketi ile çocukları için süt yardımında bulunuldu.
Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, seyyar satıcıların evlerine giderek yardım paketlerini teslim etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetleme Zabıta Şube Müdürü Vekili Sadık Uysal, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreçte belediyeye kayıtlı seyyar satıcıları yalnız bırakmamak için yardım ettiklerini belirtti.
Seyyar satıcılar da belediye görevlilerine teşekkür etti. Evlerinde kalan seyyar satıcılara gıda ve sağlık paketi yardımı

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Güncel

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Evlerinde kalan seyyar satıcılara gıda ve sağlık paketi yardımı
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