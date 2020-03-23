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Evlerinde kalanlara ücretsiz ekmek dağıtıldı

Evlerinde kalanlara ücretsiz ekmek dağıtıldıESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesindeki İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'yla birlikte ihtiyaç sahibi 100 kadar haneye ücretsiz ekmek dağıttı.

23.03.2020 17:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:10
Evlerinde kalanlara ücretsiz ekmek dağıtıldı
Evlerinde kalanlara ücretsiz ekmek dağıtıldı
ESKİŞEHİR'de Odunpazarı ilçesindeki İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu'yla birlikte ihtiyaç sahibi 100 kadar haneye ücretsiz ekmek dağıttı.
İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, Eskişehir Valiliği koordinasyonunda kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte mahallede uyarıları dikkate alarak sokağa çıkmayanlardan ihtiyaç sahiplerini belirledi. Yalaman Camisi İmam Hatibi Evren Yıldız, müezzin Ahmet Rıza Oran ve muhtarlık azası Erhan Erkmen ile birlikte 65 yaş ve üstü yaşlıların evlerini ziyaret eden grup, ücretsiz ekmek dağıttı. Muhtar Hüseyin Alparslan, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmayan yaşlıları belirlediklerini ifade ederek, 'Büyüklerimizin evlerine kadar ekmek götürüyoruz. Onların dualarını alıyoruz. Evden çıkmamaları gerektiğini anlatıyoruz. Odunpazarı Kaymakamlığımızın bize ilettiği bilgileri mahalle sakinlerine ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız devletin kurallarına uysun. Bizlere haber versinler. Biz onların emrindeyiz' dedi.
Muhtarlığın ihtiyaçlarını karşıladığı görme engelli 75 yaşındaki Kadriye Şen de ellerinden geldiğince eşiyle evden çıkmadıklarını söyledi. Herkesi korona virüsüne karşı evde oturmaya çağıran Şen, 'Elimizden geldiğinde evden çıkmamaya çalışıyoruz. Muhtarımız ve gelenler tüm ihtiyaçlarımızı karşılıyorlar. Mümkün olduğunca kimse evden çıkmasın. Gençlere yazık, kimse kimseye bulaştırmasın. Herkes evinde kalsın, sağlığına dikkat etsin' diye konuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler : Hüseyin Alparslan, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel

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