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Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.

14.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:47
'nın ilçesinde yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.
İlçede şiddetli yağış nedeniyle Alacami Mahallesi'ndeki Çakallık deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşma meydana geldi.
Çevredeki birçok evi su bastı. Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Öte yandan Çandır Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallelerindeki yol ulaşıma kapandı. Çevredeki bazı meyve bahçeleri de sağanaktan etkilendi.
Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı

Jandarma, Antalya, serik, Güncel

Kaynak: AA


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