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Evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişi defnedildi (3)

Antalya'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi, Erzurum'da toprağa verildi.

10.11.2019 18:08 | Son Güncelleme: 10.11.2019 18:11
'da evlerinde ölü bulunan aynı aileden 2'si çocuk 4 kişinin cenazesi, 'da toprağa verildi.
Antalya'nın Konyaaltı Siteler Mahallesi'ndeki bir rezidansta yakınlarınca alınamadıktan sonra dün evde cesetleri bulunan Selim (36), eşi Sultan (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'in (5) cenazesi, donanımlı cenaze nakil araçlarıyla Erzurum'daki Yakutiye ilçesinin Kırkgöze Mahallesi mezarlığına getirildi.
Cenazeler, burada Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer (KBRN) ekipleri ile koruyucu elbise giyen Büyükşehir Belediyesinden 2'si kadın 3 görevli tarafından cenaze araçlarında yıkandı.
Selim Şimşek'in kardeşi Süleyman ve annesi Gülseher de koruyucu elbise giydikten sonra cenazeleri gördü.
Mezarlığa yakın bir yerde cenaze nakil aracına konulu halde ayrı ayrı namazları kılınan cenazeler, daha sonra mahalle mezarlığına cenaze nakil araçlarıyla getirildi.
Cenazeler burada hazırlanan yaklaşık 3 metre derinliğindeki mezarlara defnedildi.
Geniş güvenlik önlemi alan jandarma ve AFAD ekipleri, mezarlığa görevliler haricinde kimseyi bırakmadı.
Cenaze namazına Selim Şimşek ve eşi Sultan Şimşek'in yakınlarının yanı sıra Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Evlerinde ölü bulunan 2'si çocuk 4 kişi defnedildi (3)

Antalya, Erzurum, Güncel

Kaynak: AA


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