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Evlerinde ölü bulunan 4 kişinin cenazesi alındı

Antalya'da evlerinde ölü bulunan ikisi çocuk 4 kişinin cenazeleri evden alındı.

09.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:18Evlerinde ölü bulunan 4 kişinin cenazesi alındı
Antalya'da evlerinde ölü bulunan ikisi çocuk 4 kişinin cenazeleri evden alındı. Ailenin kesin ölüm nedeninin adli tıptaki incelemenin ardından belli olacağı bildirildi.

Konyaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın son katındaki dairede Selim Şimşek(36),Sultan Şimşek(38) ve çocukları Ceren(9) ile Ali Çınar'ın(5) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay yeri, AFAD ve Kimyasal Biyolojik Nükleer Tehditler ekibinin incelemesinin ardından cenazelerin alınma işlemlerine geçildi. Şimşek ailesinin bazı yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cenazelerin konulduğu 4 tabut özel olarak hazırlandı ve vidalanarak görevlilerince araca konuldu. 4 kişinin cenazesi kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bina çevresindeki güvenlik tedbirleri kaldırılırken, apartman içinde ölçümler devam ediyor. Ölçümlerin sonucuna göre binaya girişin serbest bırakılacağı öğrenildi.

"Tespit yok"

Emniyet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, evde ilk incelemede herhangi bir kimyasal maddenin tespiti olmadığını araştırmaların devam ettiğini, her hangi bir yerde kilitli kimsenin olmadığını, gerekli açıklamanın valilik ve savcılık makamınca yapılacağı aktarıldı.

"Ağır koku vardı"

Binanın yöneticisi Duygu Kozan, ailenin yakın bir akrabasının saat 10.30'da geldiğini ulaşamayınca daha sonra 01.30 civarı yeniden geldiğini aktardı.

Polisin gece yarısı çilingir yardımıyla eve girdiğini kaydeden Kozan, "Polislerle bende içeri girdim. Koridora adıma attım içeriden ağır koku geldi. Ağır bir yanık kokusu vardı. Genzi yakan bir şeydi. Yandılar zannettim hemen dışarı çıktım. Baba ve 2 çocuk salonda anne banyoda ölü bulundu" dedi.

Selim Şimşek'in en son 17.00'de görüldüğünü belirten Kozan, "17.00'de kargo teslim aldığını belirledik. Saat 18.15'te Sultan hanım hayatta çünkü sosyal medyasında görülme saati o. O saatten sonra kimsenin haberi yok. 6 yıldır bu binadayım herkesle samimi değillerdi. Birkaç aile vardı görüştükleri. Bir mektup bırakmış. Aile mutluydu birbirlerine bağlıydılar. Kendi aralarında bir problem yoktu" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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