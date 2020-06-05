Evlerinde yangın çıkan çift dumandan etkilendi

Evlerinde yangın çıkan çift dumandan etkilendiKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki Akdeniz ailesine ait dairede çıkan yangın evin bir odasını sardı.

05.06.2020 18:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:13
Evlerinde yangın çıkan çift dumandan etkilendi
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 3 katlı binanın birinci katındaki Akdeniz ailesine ait dairede çıkan yangın evin bir odasını sardı. Aile daireden çıkarken İbrahim Akdeniz ve eşi Sibel Akdeniz dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürdü.
Yangın, öğle saatlerinde, ilçenin Şehitler Mahallesi Malazgirt Caddesi'nde 3 katlı binanın birinci katındaki Akdeniz ailesine ait dairede çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında duman evi sararken, İbrahim Akdeniz, eşi Sibel Akdeniz ve kızları daireden çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen İbrahim ve eşi Sibel Akdeniz'e ilk müdahalede bulundu. Evin bir odasını saran alevler söndürüldü. Dumandan etkilenen Akdeniz çifti ise tedavileri için Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evlerinde yangın çıkan çift dumandan etkilendi

Kaynak: DHA

Etiketler: İbrahim Akdeniz, Akdeniz, Gölcük, Güncel, Haber

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