Evlerinden cephanelik çıktı, "koleksiyon yaptığını" söyledi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsa ait 2 eve yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah çıktı.

Evlerinden cephanelik çıktı,
01.07.2020 10:54 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:48
Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahsa ait 2 eve yapılan baskında çok sayıda ruhsatsız silah çıktı. Gözaltına alınan şahıs "koleksiyon yaptığını" söyledi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kanlıgüney Mahallesi ve Mevlana Mahallesi'nde B.O.'ya (43) ait evlere baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 81 adet mermi ve 66 adet dolu av fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.O., Asayiş Bürodaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haber
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