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Evlerinden çıkaması sınırlandırılan vatandaşlar için özel ekip

Kahramankazan Belediyesi, oluşturulan özel ekiplerle, evlerinden çıkamayacak olan yaşlı ve hasta vatandaşların alışveriş, ilaç, kişisel bakım ve sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.

22.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:50
Evlerinden çıkaması sınırlandırılan vatandaşlar için özel ekip
Kahramankazan Belediyesi, oluşturulan özel ekiplerle, evlerinden çıkamayacak olan yaşlı ve hasta vatandaşların alışveriş, ilaç, kişisel bakım ve sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların mağdur olmamaları için ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ekipler kurdu.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler evlerinden çıkamayacak olan vatandaşların ayağına giderek, temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak.
Alışveriş, ilaç, kişisel bakım ve sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanacak olan evden çıkamayacak vatandaşların, sadece istedikleri ürünün ücretini ödemeleri yeterli olacak. Ücretsiz olarak verilecek bu hizmetten yararlanmak isteyen yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, 814 53 00/ 1382, 0 537 040 67 59 ve 444 3 902 numaralı telefonları arayabilecek.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, evlerinden çıkamayacak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın biz onlar için alışveriş, ilaç gibi tüm zaruri ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumdayız." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler : Kahramankazan, Güncel

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