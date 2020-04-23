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Evlerinden çıkamayan 23 Nisan çocuklarına Başkan Altıkulaç'tan sürpriz

Korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 23 Nisan çocuklarına Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç sürpriz yaptı.

23.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:02
Evlerinden çıkamayan 23 Nisan çocuklarına Başkan Altıkulaç'tan sürpriz
Korona virüs tedbirleri nedeniyle evlerinden çıkamayan 23 Nisan çocuklarına Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç sürpriz yaptı. Süslenilen belediye otobüsüyle çocukları ziyaret eden Başkan Altıkulaç, çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, korona virüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocukları evlerinde ziyaret etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri nedeniyle okullarında ve sokaklarda bunu kutlayamayan çocukları sevindirmek isteyen Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, Devrekani Belediyesine ait otobüsü balonlarla, Türk Bayraklarıyla süsledi. Süslenilen otobüsün içerisine de çeşitli hediyelerle dolduran Başkan Altıkulaç, otobüsün içerisine özel olarak yerleştirilen ses sistemiyle Devrekani sokaklarını gezdi. Sokaklarda otobüsün hoparlöründen marşlar çaldı, şiirler okundu ve şarkılar söylendi. Sesi duyan çocuklar, evlerinin camlarına koşarak 23 Nisan duygusunu yaşamaya çalıştı.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, kapının önüne inen çocuklarla bir süre sohbet ederek bayramlarını kutladı ve çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi. Ayrıca Başkan Altıkulaç, kendi makam odasını da balon ve Türk bayraklarıyla süsledi.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocuklar için belediye ekip arabalarını çeşitli süslerle süslettiklerini belirterek, "23 Nisan'a özel olarak hazırlanan araç içerisine ses sistemi de yerleştirdik. Bu sayede çocuklara çeşitli marşlar, şarkılar ve şiir dinletisi sağladık. Evlerinin önüne inen çocuklara da çeşitli hediyeler ve Türk Bayrağı armağan ettik" dedi.

Başkan Altıkulaç, süslenilen Belediye otobüsünden de şunları söyledi: "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız, meclisimizin açılışının 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından sizlere armağan edilen bu özel günü sizlerle birlikte kutlamayı çok arzu ederdim. Korona virüs (Kovid-19) hastalığı nedeni ile maalesef mümkün olmadı. Sınıflarınızı süslemeyi çok istediğinizi biliyorum. Sizler adına Devrekani Belediye Başkanlığı makam odasını sizin adınıza süsledik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum, tekrardan bayramınız kutlu olsun. Mutlu ve sağlıklı günler dilerim" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığını belirten Başkan Altıkulaç, "Dünyanın mücadele ettiği korona hastalığı münasebetiyle sokağa çıkmıyorsunuz. Evde kalmanız sağlığımız için çok önemli. Birlikte bayram yapmayı çok isterdim. Ama sokağa çıkmamamız lazım. Bizde biraz olsun sizleri sevindirebilmek, yüzünüzü güldürebilmek için böyle bir etkinliğe imza attık. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Etiketler: Engin Altıkulaç, Devrekani, 23 Nisan, Güncel , Haber
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