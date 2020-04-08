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Evlerinden çıkamayan çifte, 56'ncı evlillik yıl dönümünde pastalı sürpriz

ANTALYA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Aynur (74) ve Sebahattin Altun (78) çifti, 56'ncı evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutlamak isteyince, belediye ekiplerinden yardım istedi.

08.04.2020 10:26 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:26
Evlerinden çıkamayan çifte, 56'ncı evlillik yıl dönümünde pastalı sürpriz

ANTALYA'da koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında dışarı çıkması yasak olan yaş grubunda bulunan Aynur (74) ve Sebahattin Altun (78) çifti, 56'ncı evlilik yıl dönümlerini pasta keserek kutlamak isteyince, belediye ekiplerinden yardım istedi. Çiftin evine mumlarla süslü yaş pasta götüren ekipler, mutluluklarına ortak oldu.

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde yaşayan Aynur ve emekli astsubay Sebahattin Altun çifti, 56 yıl önce 6 Nisan tarihinde dünya evine girdi. Geçen sürede mutlu bir evlilikleri olan ve emeklilik günlerini tek katlı evlerinde geçiren Altun çiftinin evden çıkmaları, 65 yaş üstü oldukları için koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.

Her yıl evlilik yıl dönümlerinde mutlaka yaş pasta keserek birbirlerine güzel dileklerde bulunan Altun çifti, bu yıl evden çıkamadı. Aynur Altun, kendilerine yardımcı olabileceği düşüncesiyle Muratpaşa Belediyesi'nin Turunç Masa ekiplerini aradı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla çiftin evine belediye personeli tarafından yaş pasta götürüldü. Evlerinin bahçesinde yaş pasta sürpriziyle karşılaşan Altun çifti, duygu dolu anlar yaşadı. Çift mumları birlikte söndürüp pastayı kestikten sonra birbirlerine ikram etti.

'İLK DEFA BÖYLE BİR KUTLAMA YAŞIYORUZ'

56'ncı evlilik yıl dönümünü evde geçirecekleri için üzüldüklerini söyleyen Aynur Altun, ??56 yıla bugün girdik. Çok güzel günler geçirdik. İlk defa böyle bir kutlama yaşıyoruz. Pasta almaya gidemeyeceğimiz için Muratpaşa Belediyesi'nden telefonla yardım istedim. Turunç Masa ekibi de bize yardımcı oldu. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ve ekibine teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yapıyorlar. Her sorunumuza kısa sürede çözüm buluyorlar" dedi.

Belediye ekibini takım elbise ve kravatla karşılayan Sebahattin Altun da çok mutlu olduğunu söyledi. Sürprizleri genelde kendisinin yapmaya çalıştığını, ancak bu kez eşi Aynur Altun'dan bir sürpriz geldiğini belirten Altun, mutlu evliliğinin sırrını "Az konuşup hanıma çok tolerans tanıyacaksınız. Bulaşığa, temizliğe her zaman yardım edeceksiniz. Böyle olursa uzun yıllar mutlu yaşarsınız" sözleriyle aktardı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da çiftin mutluluklarına telefonla görüşerek ortak oldu. Başkan Uysal, Aynur Altun'u arayarak daha uzun yıllar birlikte mutlu bir ömür geçirmelerini diledi. Başkan Uysal her zaman kendilerine yardımcı olmak için bir telefon kadar yakın olduklarını da sözlerine ekledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Antalya, Güncel
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