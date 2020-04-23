Evlerinden çıkamayan çifte Vefa Grubu'ndan sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması
Karabük'te Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 67 yaşındaki İlyas Yıldırım ve 66 yaşındaki eşi Fatma Yıldırım'a 42'nci evlilik yıl dönümlerinde pastayla sürpriz yaptı.
23.04.2020 23:24 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:20
Çiftin Kanada'da yaşayan kızları İlknur Yıldırım Ayhan, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım isteyerek anne ve babasının evlilik yıl dönümlerini kutlamak istedi.
Harekete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, pasta alarak çiftin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine geldi.
Karşılarında pastayla Vefa Sosyal Destek Grubu ekibini gören çift şaşkınlık yaşadı.
Çiftin evlilik yıl dönümünü kutlayan görevlilere, Kanada'daki kızları da telefonla görüntülü bağlanarak katıldı.
Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan çift, görevlilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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