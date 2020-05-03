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Evlerinden çıkamayan yaşlı çifte sürpriz 49'uncu evlilik yıldönümü kutlaması

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı çift, 49'uncu evlilik yıl dönümlerini gizlice kızlarının aradığı Vefa Sosyal Destek Grubu sayesinde pasta keserek kutladı.

03.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:15
Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı çift, 49'uncu evlilik yıl dönümlerini gizlice kızlarının aradığı Vefa Sosyal Destek Grubu sayesinde pasta keserek kutladı.
Ahmet Kılıç (73) ve eşi Zeliha Kılıç'ın (70) kızları kızları Özgül Kılıç, Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım isteyerek anne ve babasının evlilik yıl dönümlerini kutlamak istediğini belirterek yardım talep etti.
Harekete geçen belediye görevlisi, pasta alarak çiftin Dereağzı Mahallesi'ndeki evine geldi.
Karşılarında pastayla belediye görevlisini görünce şaşıran yaşlı çift, büyük sevinç yaşadı.
Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Ahmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl evlilik yıl dönümlerini kutladıklarını, ancak bu kutlamayı unutamayacaklarını söyledi.
Zeliha Kılıç da sürpriz karşısında çok heyecanlandığını ifade ederek, 49'uncu evlilik yıl dönümlerini çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Evlerinden çıkamayan yaşlı çifte sürpriz 49’uncu evlilik yıldönümü kutlaması

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Ahmet Kılıç, Tekirdağ, Güncel, Haber

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