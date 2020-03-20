Evlerinden çıkan vatandaşlar Caddebostan sahiline koştu

KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önüne geçmek için "Evde Kal" çağrıları yapıldı. Vatandaşlar bu çağrıya uyarken, bazıları ise Caddebostan Sahile indi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için "Evde kalın çağrısında bulundu. Vatandaşlar bu çağrıya uyarken, bazıları ise dışarı çıktı. Diğer zamanlarda özellikle akşam saatlerinde insanların yoğun olarak tercih ettiği noktalardan birisi olan Caddebostan sahiline gelen vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları arkadaşlarıyla toplanıp zaman geçirdi. Ayrıca sahilde koşu yapan ve bisiklet binen vatandaşlar da görüldü.

"İNSANLAR ANLADIĞIM KADARIYLA BUNALMIŞ"

Hüseyin Alga, "Biz zaten 1 haftadan beri evdeyiz. Evden dışarı çıkmadık. Tabi evde bir sıkıntı meydana geldi. Havayı da güzel gördük. Kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Açık havada durmaya çalışıyoruz. Bugün Caddebostan sahili kalabalıktı. Ben akşamüstü 6 gibi geldim. Bayağı bir kalabalık vardı. Halen daha devam ediyor. İnsanlar anladığım kadarıyla bunalmış. Yürüyüşle falan gidermeye çalışıyorlar." dedi.

Caddebostan Sahilde sandalye kiralayan Dursun Özülkü, "Bayağı Kalabalıktı. Sokak aralarına çıkamayanlar buraya koşuyor. Ramazanda da aynı, hastalık da engellemedi yani. Önceki daha kalabalıktı, şuan çeyreği değil" diye konuştu.

Efe Kavas, "Genelde sokağa çıkmamaya çalışıyoruz ama siz de takdir edersiniz ki, evde çok sıkılıyoruz. Genellikle boş olan saatlerde maskemizi, eldivenimizi, kolonyamızı alıp çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

- İstanbul

Kaynak: DHA