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Evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek - BALIKESİR

Görüntü dökümü Polis ekibinin markete gelmesi Ekibin marketten alışveriş yapması Polis ekibinin alışveriş poşetini yaşlı kadının evine götürmesi Kadiriye Pala isimli kadının açıklamaları Polis ekibinin ayrılması Balıkesir'de evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek...

24.03.2020 19:49 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:51
Görüntü dökümü
Polis ekibinin markete gelmesi
Ekibin marketten alışveriş yapması
Polis ekibinin alışveriş poşetini yaşlı kadının evine götürmesi
Kadiriye Pala isimli kadının açıklamaları
Polis ekibinin ayrılması
Balıkesir 'de evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşların ihtiyaçları polis tarafından karşılanıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 65 ve üzeri yaşlarda olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da hizmet veriyor.
Sakarya Mahallesi 3. Fethiye Caddesi 2. Sokak'ta yalnız yaşayan Kadriye Pala (73), 112'yi arayıp yardım istedi. Bir polis ekibi Pala'nın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra marketten alışveriş yaparak siparişleri teslim etti.
Kendisi için alışveriş yapan polis ekiplerine teşekkür eden Kadriye Pala, "Allah hepsinden razı olsun. Bu uygulama için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.
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Evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek - BALIKESİR

Kaynak: AA

Etiketler : Balıkesir, Ayvalık, Polis, Güncel

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Evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek - BALIKESİR

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