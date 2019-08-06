Haberler» Güncel» Haber

Evlerinden getirdikleri sütlerle hayvanları beslediler

Çankırı'da öğrenciler, evlerinden getirdikleri süt ve yiyeceklerle barınakta kalan hayvanları besledi.

06.08.2019 17:15 Evlerinden getirdikleri sütlerle hayvanları beslediler
Çankırı'da öğrenciler, evlerinden getirdikleri süt ve yiyeceklerle barınakta kalan hayvanları besledi.
Çankırı Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Çocuk Akademisi'nde eğitim gören 5. ve 6. sınıftaki öğrencilerden oluşan 30 kişilik grup, hayvan barınağını ziyaret etti.
Çankırı Belediyesi teknik personeli tarafından, geziye katılan öğrencilere barınaktaki hayvanlar hakkında bilgiler verildi. Veteriner hekim ve görevliler eşliğinde hayvanları seven minikler, gezinin sonunda evlerinden getirdikleri süt ve yiyecekleri beslenme ünitelerine dökerek, hayvanları besledi.
Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvan sevgisinin önemli olduğunu söyledi.
Hayvan sevgisinin çocuk yaşta verilmesinin önemine vurgu yapan Esen, "Bizler de belediye olarak bunu başarabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu doğrultuda minik öğrencilerimizi Çankırı Belediyesi Hayvan Barınağındaki hayvanlarımızla buluşturduk. Eğlenceli dakikalar geçiren minikler hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buldular." dedi.
Esen, benzer çalışamların artarak devam edeceğini kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:25   YKS birincisi tek tercihle Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşti
18:22   Engelli öğrenciler aşçılarla birlikte kokteyl hazırladı
18:22   Vali Aksoy, Gölcük'te muhtarlarla toplantı yaptı
18:22   SPOR Beşiktaş'ın yeni transferi Victor Ruiz İstanbul'da
18:21   Adaya terk edildiği öne sürülen eşeği aradılar
18:20   Borsa günü yükselişle tamamladı
18:20   AK Parti MYK toplandı