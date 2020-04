Evlerinden uzakta fedakarca koronavirüsle mücadele ediyorlar

Kaynak: AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede, ev ve ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan sağlık çalışanları, Türkiye için her türlü fedakarlığı yapıyor.Hastanelerde ter döken sağlık çalışanları, ailelerini ve kendilerini riske atmamak için Sağlık Bakanlığınca oteller, kamuya ait sosyal tesisler, misafirhaneler ile kamu, o¨zel ve sivil toplum kurulus¸larına ait yurtlarda misafir ediliyor.Yogˆun c¸alıs¸ma temposu içinde fedakarca go¨rev yapan, ev ve ailelerinden ayrı yaşamak zorunda kalan sagˆlık c¸alıs¸anları, bireylerin evlerinden çıkmayarak kendilerine destek olmasını istiyor."Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"Yaklaşık 10 gündür ailesinden ayrı yaşayan ve "Mesleğimiz her şeyden önce gelir." diyen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Ayşen Ayvacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine sağlanan imkanlar için emeği geçen herkese teşekkür etti.Ayvacı 26 yıldır hemşirelik yaptığını belirterek şöyle konuştu:"Benimle beraber birçok meslektaşım büyük bir özveri ve samimiyetle bu Kovid-19 mücadelesine katkı sağlıyor. Bu süreçte bazı kaygılar yaşıyorduk. Bunlardan biri de ailemizle olan görüşmelerimizdi. Bu yüzden evde kalmamızı önleyecek olanaklar sağlandı. Annem kemik iliği kanseri ve babam da 71 yaşında yani her ikisinde de risk faktörü var. Böyle bir durumda evde kalmam mümkün değildi. Konaklama imkanı sağlanmasaydı ailemize virüs bulaştırmamak için mecbur kendi olanaklarımızla bir yerlerde kalacaktık. Ama sağ olsunlar bu süreçte sağlık personeline böyle bir imkan sağlandı. Bu gerçekten çok güzel bir uygulama. Her türlü imkanımız var ve kendimizi evimizde gibi hissediyoruz.""Birçok meslektaşımın da durumu benim gibi"İmkanlar sayesinde hem ailelerini hem de kendilerini izole ettiklerini dile getiren Ayvacı, şöyle devam etti:"Burada konaklayarak hem biz hem de ailemiz rahat ediyor. Çünkü taşıyıcı olma ihtimalimiz de olabiliyor. Bu yüzden kafamız rahat bir şekilde hastalarımıza odaklanmış oluyoruz. Aslında birçok meslektaşımın da durumu benim gibi. Ama buna rağmen herkes özveriyle koronavirüs mücadelesine destek veriyor, hastalarıyla ilgileniyor. İnşallah tüm tedbirleri alarak uyarılara uyarak bu salgını atlatacağımıza inanıyoruz. Biz vatandaşlarımız için canla başla mücadele ediyoruz. Lütfen onlar da evlerinden çıkmayarak, tavsiyelere ve önerilere uyarak bize destek versin, evlerinden çıkmasın."Konya Numune Hastanesi Acil Servis'te görevli sağlık memuru Mehmet Akif Karatomas da 10 gündür evine gidemediğini aktardı.Evlerinden uzakta İl Sağlık Müdürlüğünün kendilerine sağladığı konaklama imkanından yararlandıklarını anlatan Karatomas, "Vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Onlar da evlerinde kalarak bize en büyük desteği verebilir. Evimi, çocuklarımı özlüyorum ama bu yaptığımız iş gerçekten daha önemli. Bir insanın hayata tutunmasını sağlamak çok önemli." diye konuştu."Vatandaşların alınan kararlara uymaları hayati önem taşıyor"İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da Kovid-19 salgının tüm dünyayı etkisi altına aldığını söyledi.Kovid-19 ile mücadele sağlık çalışanlarının büyük bir fedakarlık örneği gösterdiğini anımsatan Koç, sağlık çalışanlarının tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadığını vurguladı.Koç, pandemi ile mücadelede evde kalmanın sağlık çalışanlarına verilebilecek "en büyük ödül" olduğuna dikkati çekerek, "Salgın ile mücadelede başarılı olabilmemiz için vatandaşlarımızın, devletimiz tarafından alınan kararlara uymaları ve evde kalmaları hayati önem taşımaktadır. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kamu-özel ayrımı yapmaksızın sağlık çalışanlarımızın yanında yer alan ve onların daha motive bir şekilde görev yapmalarına olanak sağlayan herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.