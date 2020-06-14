Evlerine 500 metre uzaklıktaki taş ocağının kapanması için yolunu kapattılar

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kışladüzü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerine 500 metre uzaklıkta bulunan taş ocağındaki patlamalar ve oluşan tozun kendilerine zarar verdiğini iddia ederek, hafriyat kamyonlarının geçiş yaptığı yolu kapattı.

Evlerine 500 metre uzaklıktaki taş ocağının kapanması için yolunu kapattılar
14.06.2020 23:05 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:18
Kocaeli'nin Körfez ilçesi Kışladüzü Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerine 500 metre uzaklıkta bulunan taş ocağındaki patlamalar ve oluşan tozun kendilerine zarar verdiğini iddia ederek, hafriyat kamyonlarının geçiş yaptığı yolu kapattı.

Olay, Körfez ilçesi Hereke bölgesi Kışladüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalleye yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunan taş ocağındaki dinamit patlamalarının evlerinde çatlaklara neden olduğunu ve oluşan tozun sağlıklarına zarar verdiğini iddia eden vatandaşlar, hafriyat kamyonlarının geçtiği yolu kapattı. Taş ocağının girişinde toplanan yaklaşık 60 mahalleli içeriye hafriyat kamyonlarının girişine izin vermedi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler vatandaşları uyararak uzaklaşmalarını istedi. Vatandaşlar ekiplerin ikazı üzerine olaysız bir şekilde dağıldı.

"Mahalleye kadar indiler"

Yerleşim yerine yakın olan taş ocağındaki dinamit patlamaları nedeni ile evlerinin duvarlarının çatladığını iddia eden vatandaşlar, taş ocağının kapatılmasını istediler. Taş ocağının yaşamlarını olumsuz etkilediğini ve kapanmasını istedikleri için yolunu kapatma kararı aldıklarını söyleyen Mert Çağıl, "50 yıldır burada yaşayan vatandaşlarız. Buranın tozundan, pisliğinde, uygun olmayan çalışma şeklinden artık yorulduk. Bu şekilde çalışmasını istemiyoruz. Geçen yıl bu ocak şartlar uygun olmadığı için kapandı. 15 gün sonra tekrar açıldı. Şu anda bu ocağın çalışma şartları uygun değil. İnsanlar bu durumdan memnun değil. İnsanlar bunların pisliklerini çekmek istemiyorlar. Tozdan, dumandan bıktık. Dağların yapısını bozdular. Mahalleye kadar indiler. Kazıyorlar, dağlardan taşlar düşüyor. Halk ne yapacağını şaşırdı" dedi.

"Pencere bile açamaz duruma geldik"

Patlamalar nedeni ile evlerinin duvarlarının çatladığını söyleyen bir vatandaş ise, "Biz burada doğduk, büyüdük Burası bizim yurdumuz. Biz artık öyle bir noktaya geldik ki çamaşırımızı bile asamıyoruz. Pencere bile açamaz duruma geldik. Burada atılan dinamitlerin etkisi ile evimin duvarının çatlaması ile alçı ile kapattırdık. Biz burada ciddi sıkıntılar yaşadık. Artık bunaldık, bunu aşamıyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli, Hereke, Körfez, Güncel, Haber

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