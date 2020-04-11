Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

EVLERİNE GİDEMEYEN HEMŞİRELERE POLİSTEN YARDIM

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçlarına da kısıtlama geldi.

11.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:49
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul 'da toplu taşıma araçlarına da kısıtlama geldi. Esenyurt'ta hastaneden çıkıp otobüs bulamayan iki hemşireyi polis ekipleri evlerine götürdü.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 11-12 Nisan için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçlarına da kısıtlama geldi. Sefer sayılarındaki azalma nedeniyle sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlar işyerleri ve evlerine giderken uzun süre toplu taşıma aracı bekledi.
Esenyurt'ta hastaneden çıkan iki hemşire de evlerine gitmek için uzun süre otobüs bekledi. Otobüs gelmeyince devreye denetim yapan polis ekipleri girdi. Esenyurt Esenkent girişinde denetim yapan ekipler, evlerine gidemeyen iki hemşireyi polis aracına alarak evlerine götürdü. Denetim yapan ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücülere de ceza kesti. EVLERİNE GİDEMEYEN HEMŞİRELERE POLİSTEN YARDIM

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
İstanbul’da hareketli gece! Beyoğlu’nda polis ekiplerine ateş açıldı Haberler
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Haberler ›› Güncel ››EVLERİNE GİDEMEYEN HEMŞİRELERE POLİSTEN YARDIM - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:02: Başkentin cadde ve meydanları sessizliğe büründü - Haber 23:01: EMİNE ERDOĞAN'DAN "ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" ŞARKISIYLA "EVDE KAL" MESAJI - Haber 23:01: Rusya'da bir hastanede 180 doktora korona virüs bulaştı - Haber 23:00: Adıyaman Müftüsü Taşçı öğrencilerle görüntülü sohbetle buluştu - Haber 22:54: Koronavirüsü yenen 5 hasta alkışlarla taburcu oldu - Haber 21:48: 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber 18:47: Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı - Haber