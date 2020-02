Evlerine giden tek yol olan köprü yıkıldı, Başkan Yılmaz yenisini yaptı

MERSİN (İHA) – Mersin 'de, geçen haftalarda etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle evlerine giden tek yol olan köprünün yıkılmasıyla mahsur kalan Barut ailesinin yardımına Toroslar Belediyesi koştu. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın talimatıyla ekipler, yıkılan köprünün yerine yenisini yaptı.Toroslar Belediyesi, Değirmendere Mahallesi'nde aşırı yağışlar nedeniyle yıkılan ve Barut ailesinin evlerine giden tek yol olan köprünün yenisini monte ederek, ailenin mağduriyetini giderdi.Geçen hafta mahalleyi ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve mahalle sakinleriyle görüşen Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, yıkılan köprü nedeniyle dere yatağının diğer tarafında mahsur kalan ailenin yardımına koştu. Teknik ekiplere köprünün bir an önce yapılması için gerekli talimatları veren Başkan Yılmaz, ailenin evine ulaşımını sağlayan yeni köprüyü vatandaşın hizmetine sundu."Ekipler, en kısa zamanda köprüyü monte etti"Değirmendere Mahallesi Muhtarı Gıyasettin Kara, Başkan Yılmaz'ın ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelere de önemli hizmetler sunduğunu ve ihtiyaçlarını giderdiğini belirterek, kendisine teşekkür etti. Muhtar Kara, "Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle mahallemizde bulunan köprü yıkıldı. Köprünün diğer tarafında yaşayan komşularımız Barut ailesi bu nedenle evlerinde mahsur kalarak, mahallemizin diğer tarafına geçiş yapamıyordu. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz, mahallemize gelerek incelemede yaptı. Başkanımızın talimatıyla ekipler en kısa zamanda gelerek köprüyü dere yatağı üzerine monte ettiler. Başkanımız kırsal kesimlerde yaşayan her bir vatandaşa değer vererek, o mahallede dumanı tüten tek bir ocak bile varsa hizmetlerini esirgemiyor ve insan odaklı çalışıyor. Başkanımızın bu duyarlılığı bizleri oldukça mutlu ediyor" dedi.Barut ailesinden Başkan Yılmaz'a teşekkürYıkılan köprü nedeniyle evlerinde mahsur kalan Mehmet ve Fatma Barut çifti ise evleri ile mahalleleri arasında ulaşımı sağlayan yeni köprüden dolayı mutluluk duyduklarını belirterek Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Köprü monte edildikten sonra evlerinden karşı tarafa geçerek köprüyü ilk defa kullanan Barut çifti, "Burada mahsur kalmıştık. Kurtulduk. Köprümüz çok güzel oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı."Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun"Başkan Yılmaz ise amaçlarının tüm mahallelere eşit hizmet götürmek olduğunu kaydederek, yeni köprünün Barut ailesine ve mahalleye hayırlı olmasını diledi. Yılmaz, "İlçe merkezinin yanı sıra yaylalarımızı sürekli ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşamlarını daha da kolaylaştırmak adına eksikleri tespit ediyor ve gerekli hizmetleri imkanlarımız ölçüsünde bir an önce yerine getiriyoruz. Yıkılan köprümüzde inceleme yaptıktan sonra Barut ailesinin mağduriyetini giderdik. Değirmendere Mahallemizde yaptığımız yeni köprü ile vatandaşımızın evine, bahçesine gitmesi için bir yol açtık. Mahalle sakinlerimize hayırlı olsun" diye konuştu. - MERSİN