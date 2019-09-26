Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar boş alanlara akın etti

Silivri açıklarında saat 13.59'da yerin 7 kilometre derinliğinde 5,8 büyüklüğünde meydana gelen deprem hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar 1999 Marmara Depremi'nde yaşanan büyük yıkım sonrası İstanbullular, evlerine gitmek yerine, yanlarına gıda ve giyecek alarak evlerine yakın noktalarda bulunan parklara akın etti.

ÇAĞLAYAN

Silivri açıklarında meydana gelen, İstanbul ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından geceyi evinde geçirmek istemeyen vatandaşlar boş alanlarda toplanmaya başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayının çevresinde yaşayan vatandaşlar, aileleriyle birlikte adliyenin önündeki boş alanda oturuyor.

ZEYTİNBURNU

Evlerine girmek istemeyen vatandaşlar parklara akın etti. Evi hasar gören bazı vatandaşların da belediye tarafından parka yönlendirildiği öğrenildi. Zeytinburnu'nda vatandaşların parklardaki bekleyişi sürüyor. Vatandaşların parklardaki bekleyişi havadan da görüntülendi.

FATİH

Fatih'te evlerine girmek istemeyen vatandaşlar Anıt Parkı'na akın etti. Vatandaşların evden çıkarken yanlarına aldığı eşyalar üzerine uzandığı görüldü. Deprem nedeni ile çok korktuğunu belirten Fahriye Oral, "Çok korktuk. Eltimle oturuyorduk. Bir anda hafif sallandım, bende tansiyonum düştü sandım. Sonra duvarlar ve dolaplar hareket ediyor. Kaçmaya kalktık ve tüm komşular kaçtı. Bende çocuklarımı alıp dışarıya koştuk. Bir haber alıncaya kadar parkta bekleyeceğiz. İki çocuk var ve eşim eve gelme dedi. Gece yarısına kadar buradayız. Eve gitmeyebiliriz" dedi.

BEYLİKDÜZÜ

Beylikdüzü'nde oturan vatandaşlar ise deprem sonrasında Yaşam Vadisi'ne akın etti. Genç yaşlı yüzlerce vatandaş battaniyeleri ve erzaklarını alarak parktaki çimlere uzandı. Deprem korkusuyla parkı dolduran vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.

BAHÇELİEVLER

Bahçelievler'de depreme evlerinde yakalanan vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte kendini dışarı attı. Milli Egemenlik Parkı'na akın eden vatandaşlar korku içerisinde beklemeye başladı. Bazı vatandaşların da evinde oluşan hasar sonrası Belediye tarafından parklara yönlendirildiği öğrenildi. Vatandaşların evden çıkarken yanlarına aldığı eşyalar üzerine uzandığı görüldü.

OKMEYDANI

Okmeydanı'nda yeni bir deprem meydana gelmesi endişesiyle evlerine dönemeyen vatandaşların geceyi Tülin Manço Parkı'nda geçireceği öğrenildi.