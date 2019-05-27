Yaşlı Çiftin Ölümünde Kokrunç Gerçek Ortaya Çıktı! Önce Karısını Sonra Kendini Vurmuş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet K. ve 75 yaşındaki Zeynep K.'dan uzun süredir haber alamayan yakınları, eve gidince yaşlı çifti evlerinin bahçesinde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede 5 gün önce Mehmet K.'nın eşi Zeynep K.'yı av tüfeği ile öldürdüğü, daha sonra kendine ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.

78 yaşındaki Mehmet K. ve eşi Zeynep K.'dan haber alamayan yakınları, yaşlı çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesinde üzerinde bulunan ikametine gelerek yaşlı çifti evin bahçesinde yatar vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden 112 ekipleri Mehmet K. ve Zeynep K. çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi ve polis ekiplerine haber verdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Acı haberin duyulması üzerine yaşlı çiftin yakınları ve komşuları evin önünde beklerken Olay Yeri İnceleme ekipleri, çiftin ölü bulunduğu bahçede inceleme başlattı.

EŞİNİ AV TÜFEĞİYLE VURUP İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan incelemelerde yaklaşık 5 gün önce Mehmet K.'nın eşi Zeynep K.'yı av tüfeği ile öldürdüğü, daha sonra kendine ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Yaşlı çiftin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi ile belirleneceği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA