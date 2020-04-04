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Evlerinin bir odasını okula çevirdiler

Bartın Üniversitesi öğrencisinin iki kardeşi ile evlerindeki odayı okudukları okullara çevirme çalışması büyük beğeni topladı.

04.04.2020 10:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:55
Evlerinin bir odasını okula çevirdiler
Bartın Üniversitesi öğrencisinin iki kardeşi ile evlerindeki odayı okudukları okullara çevirme çalışması büyük beğeni topladı.

Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı 2'inci sınıf öğrencisi Gamze Gül Arpaut'un kardeşleri lise 11'inci sınıf öğrencisi Cihat ile ilkokul birinci sınıf öğrencisi Zehra ile birlikte evlerinin bir odasını okula çevirmesi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Anne Seher ve baba Yetiş Arpaut eğitimin 3 farklı kademesinde okuyan çocuklarının uzaktan eğitimlerini başarıyla sürdürebilmeleri ve birbirine destek olmaları için evlerinin bir odasını sınıfa çevirdi.

"Ne dersiniz? Uzaklaştıkça yakınlaştık bence"

Uzaktan eğitim dersleri devam ederken çekilen fotoğrafı sosyal medya üzerinden paylaşan Gamze Arpaut, "Öğretmenlerimiz ekran başında biz evdeyiz. 3 kardeş aynı odada 3 ayrı sınıfta birlikteyiz : ) Ne dersiniz? Uzaklaştıkça yakınlaştık bence" mesajını da herkese iletti.

Yapılan paylaşım, bu zorlu zamanlarda gösterilen özveriyi yansıtması ve örnek bir tavır sergilenmesi dolayısıyla büyük beğeni topladı.

"Birbirimize destek olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz"

Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Gül Arpaut, içinde bulunduğumuz süreci evde kalarak ve uzaktan eğitim alarak devam ettiklerini belirterek, "Yapılan uyarıları dikkate alarak evden çıkmıyoruz. Aynı zamanda kardeşlerimle birlikte uzaktan eğitim aracılığıyla verilen dersleri kaçırmadan takip ediyoruz. Ailemin de desteğiyle adeta bir sınıfa çevirdiğimiz odamızda aynı anda hem üniversite hem lise hem de ilkokul dersleri devam ediyor. Aynı odada olmamız derslere olan motivasyonumuzu da arttırıyor. Birbirimize yardımcı oluyoruz. Ben hep yanımda olduğu için hocalarıma ve üniversiteme sonsuz teşekkür ediyorum. Kardeşlerimin sorunsuz bir şekilde eğitimlerine devam etmelerini sağladığı için Milli Eğitim Bakanımıza ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Uzun, telefon açarak tebrik etti

Gamze Gül Arpaut'a telefon açarak tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise Arpaut ile birlikte salgına karşı büyük bir hassasiyet gösteren tüm öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Uzun, "Mücadele ettiğimiz salgına karşı gerekli tedbirleri alarak büyük bir hassasiyet gösterdiğimiz gibi eğitim-öğretimi de sekteye uğratmadan devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün ortalama 400 canlı dersin işlendiği sanal sınıflarda öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi buluşturarak, evde kalarak geçirdiğimiz bu günleri en verimli şekilde değerlendiriyoruz. Uzaklaştıkça yakınlaşıyor ve aramızdaki mesafeleri geleceğe olan inancımızla kapatıyoruz. Bu süreçte fedakarca çalışan öğretim elamanlarımız ile gösterdikleri ilgi ve özverilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Bartın Üniversitesi, Halkla İlişkiler, Gamze Gül, Güncel
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