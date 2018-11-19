Evlerinin Çatılarını Kardan Temizlediler

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:18



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:18

BAYBURT'ta etkili kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, evlerinin çatılarına biriken karı, çökme tehlikesine karşın temizlemek için yoğun çaba sarf ediyor.Kentte, havaların soğumasıyla etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, 40 santimetreye kadar ulaşan karı temizlemek için, çalışmalarını ara vermeden sürdürürken, kent sakinleri de sabahın erken saatlerinde evlerinin önlerinin yanı sıra çatılarına da dolan karı temizlemek için uğraş veriyor. Özellikle kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu köylerde oturan vatandaşlar da, çökme riskine karşın çatıları temizleme çalışmalarını kış boyu sürdürürken, çatı saçaklarında oluşan buzları da ellerine aldıkları sopalarla kırarak önlem alıyor.'HAYAT MÜCADELE ETMEKTİR'Köy sakinlerinden Süha Can, çökme riskini ortadan kaldırmak için belirli zamanlarda ev ve ahırların çatılarında biriken karı temizlediklerini söyledi. Can, "Evimizin çatılarında kar birikiyor. Burası kışın soğuk ve karlı oluyor. Belediyemiz ve diğer yetkilerimiz, gerekli çalışmaları yürütse de bizler de kendi üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Burası kış memleketi, karı mecburen evlerimiz ve ahırlarımızın çatısından kürüyoruz, yoksa çökme riski oluşur. Hayat mücadele etmektir. Bizlerde mücadele devam diyoruz " dedi. - Bayburt