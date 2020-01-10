Haberler » Güncel » Evlerinin çöküşünü oturup izlediler - Haber

Evlerinin çöküşünü oturup izlediler

Adana'da 2 gün önce temeline giren su nedeniyle yıkılmaya başlayan evde yaşayan aile perişan oldu.

10.01.2020 15:46 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:58Evlerinin çöküşünü oturup izlediler
'da 2 gün önce temeline giren su nedeniyle yıkılmaya başlayan evde yaşayan aile perişan oldu. Kan kanseri Hatun Tik'in yıkılmaya başlayan evinin önünde yaktığı ağıtlar yürekleri dağladı.

ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi'nde 20 yıllık evlerinde yaşayan yüzde 84 engelli Ali Tik ve kan kanseri Hatun Tik'in 2 gün önceki yağmurda evlerinin arka cephesine su birikti. Biriken su evin temelini kaydırdı. Dün ise evin önündeki toprakta ve evde derin yarıklar oluşunca aile tedbir almak amaçlı eşyalarını toplayıp yakınlarının evine sığındı. Bugün ise eve gelen aile, evlerinin duvarlarının yıkıldığını ve yarıkların arttığını görünce evin önünde ağıt yaktı.

Geçen haftalarda yaşanan afetten de etkilendiklerini ve şimdi evsiz kaldıklarını söyleyen Hatun Tik, "Devlet bana yardım etsin. Allah rızası için bana baksınlar. Evsiz kaldım. Oğullarım üniversite okuyor. Yarın gelecekler ev yok" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Ali Tik ise, "Ne oldu tam anlamadım. Birden çatlaklar başladı. Canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

Aile, şimdi komşularıyla birlikte sokakta oturup evlerinin çöküşünü izliyor. Polisin de evin ani yıkılması durumunda tedbir amaçlı sokakta beklediği öğrenilirken, Çukurova Belediyesi ise Pazartesi günü için eve yıkım kararı verdi. - ADANA

Çukurova, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:01  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI - Haber
17:01  Polis memuru çifte nikah masasında kelepçe takıldı - Haber
17:00  3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu - Haber
17:00  Roy Hodgson: "Cenk'i yoğun bir şekilde izledik" - Haber
17:00  10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
13:58  Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:38  Gaziantep Valisi: Türkiye'deki en çirkin valilik binası bizim - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
10.01.2020 17:03:06