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Evlerinin önü balçıkla dolunca evlerinde mahsur kaldılar

Artvin'in Borçka ilçesinde evlerinin önü sel sularının getirdiği balçıkla dolan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyor.

28.09.2019 14:23Evlerinin önü balçıkla dolunca evlerinde mahsur kaldılar
Artvin'in Borçka ilçesinde evlerinin önü sel sularının getirdiği balçıkla dolan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyor.

İlçenin Hopa yolu üzerindeki Yeniyol mahallesinde sel sularının getirdiği balçıklar sular iki evin önünü doldurdu. Evlerinin önü balçıkla ve suyla dolan birisi 3 katlı biri de tek katlı iki binada yaşayan 2'si yatalak, 3'ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ve belediye ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye bir şişme bot gönderilirken, binalarda Avni İslamoğlu, Mustafa Yılmaz ve Mehmet Kasımoğlu'nun aileleri ile birlikte yaşadığı öğrenildi. - ARTVİN

Artvin, AFAD, Güncel

Kaynak: İHA

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