Evlerinin Yandığını Gördüler Feryat Ettiler

Kayseri
'de evlerinin yandığını gören aile fertleri feryat etti.
Edinilen bilgiye göre Kocasinan
ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı
Mahallesi 114. Sokak'ta müstakil evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye
ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrasında yangın söndürülürken, yangını haber alan ev sahipleri gördükleri manzara karşısında feryat etti.
Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangınla ilgili olarak yetkililer işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa
Kaynak: İHA