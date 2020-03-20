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Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı

İngiltere'de yaşayan evli bir adam, sevgilisi ile kaçamak yapmak için gittiği İtalya'da koronavirüse yakalandı. Eşine iş seyahatine gittiğini söyleyen kişi, şimdi karantinada iyileşmeyi bekliyor.

20.03.2020 08:29 | Son Güncelleme: 20.03.2020 09:07

Dünyada yeni tip koronavirüsten (kovid-19) en çok ölümün yaşandığı ülke olan İtalya 'da ilginç bir olay meydana geldi. Ölü sayısının 3 bin 500'e yaklaştığı ülkeye sevgisiyle kaçamak yapmak için giden evli bir adam, dönüşte kendini de hasta buldu. Karantina altına alınan aldatan koca, doktorlara her şeyi itiraf ederken eşinin tüm bunlardan haberdar olmadığını söyledi.

DOKTORLARA İTİRAF ETTİ

Eşine iş seyahatinde olduğu yalanını söyleyerek İtalya'ya sevgilisiyle kaçamak yapmak için giden adam, İngiltere 'ye döndüğü zaman koronavirüs salgınına yakalandığını öğrendi. Eve geldiğinde kendindeki rahatsızlıkları gözlemleyerek sağlık kuruluşuna başvuran aldatan koca, tedavi altına alındı. Doktorlara olayın iç yüzünü anlatırken eşinin, onu aldattığını ve kaçamak tatilini bilmediğini söyledi.

ŞAHSIN SAĞLIK DURUMU İYİ

The Sun'ın haberine göre salgına yakalanan adam, şimdi tedavi altında. Yapılan açıklamaya göre adamın genel sağlık durumunun iyiye gittiği ve kısa zamanda sağlığına kavuşacağı belirtildi.

''ÜLKESİNE DÖNEBİLDİĞİ İÇİN ŞANSLI''

Eşine söylediği yalana doktorları da dahil eden adam, sağlık çalışanlarının söylediğine göre büyük panik içerisinde. Sağlık çalışanları, salgına yakalanan adamın kaçamak tatil için iyi bir bahane uydurduğunu ancak dünyayı derinden etkileyen virüsü hesaba katmadığını ifade etti. Ayrıca çalışanların hepsi aldatan kocanın, uçuşlar iptal edilmeden önce ülkesine dönebildiği için şanslı olduğunu belirtti.

Koronavirüse yakalanan adamın her şeyden habersiz eşi de, tedbir amaçlı kendisini evinde karantinaya aldı.

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Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı

Haberin Videosu :

Evli adamın sevgilisiyle İtalya kaçamağı pahalıya patladı
Etiketler : Koronavirüs, İngiltere, İtalya, Güncel

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