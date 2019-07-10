10.07.2019 13:01
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Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

Samsun'da evli ve 2 çocuk babası cami imamı, gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen genç kızla birlikte ortadan kayboldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası cami imamı Davut O. (30), gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Havva M. (24) ile kayıplara karıştı.

Bafra ilçesinde İnözü Koşaca Mahallesi'nde yaşayan Havva M., 4 Temmuz Perşembe günü ortadan kayboldu. Aile, jandarmaya başvurarak kızlarının kayıp olduğunu bildirdi.

İMAM CAMİYE GELMEYİNCE KAÇTIKLARINI ANLADILAR

Jandarma ekipleri, İnözü Koşaca Camii'nin imamı evli Davut O.'nun da evine ve camiye gelmediğini belirledi. Jandarma ekipleri, imam Davut O. ile Havva M.'nin birlikte kaçtığını saptadı.

Jandarmanın olay ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, İlçe Müftülüğü de inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
Jandarma, Samsun, Bafra, 3. Sayfa

YORUMLAR (14)
HERKES SORUMLU VARLIKTIR: Hocalara sizin, bizim gibi kalbi hisleri olan insanlardır. Bu istisna olayları fırsat bilip eleştiri yapanlar, siz kendi ayıplarınızla, hatalarınızla yüzleşebiliyorsanız ne mutlu sizlere.
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W: Bafra lı çıplak çetin senin komşu mu bunlar
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RESMİYE: Bunlar böyle yapınca tarikat ve cemaatlere gün doğuyor bilhassa dış ülkeden diyanete büyük saldırı var yabancı ülkelerde çalışanlar diyanete çok tepkili ve çok kötülüyorlar bunlarda onlara malzeme oluyor. Dışarıyı ele geçirmişler tarikatler cemaatler. Ülkemizde tüm partiler birlik olup diyanete sahip çıkmalıyız müslümansak müslüman gibi olmalıyız bizi farklı müslümanlıklara bölmek isteyenlere güvenmeyelim. Osmanlıyıda onlar geriletip yıktırdılar.
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HAHA HAHA: başımıza meteor yağacak Allah sonumuzu hayır etsin taş yağsa yine iyi
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HARBİCİ: Hoca manitayı kaçırmış bizlerde Muratgilin damından atlamaya çalışıyoruz.
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ALLAH ISLAH ETSİN: Hoaca yaptıysa iyisni yapar. bunda araştırlaçk bir şey yoktur. imamdır kıyar nikahını . kazayla kırar çanagını.
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GIMILDAN GIMILDAN GIMILDANIVER,: ateş attım samana, bak dumana dumana. senin gavur ananı, ben getirdim imana. gımıldan gımıldan gımıldanıver, ah söyle nazlı gımıldanıver. gayfe de koydum cezveye, yarim gitmiş gezmeye.
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SU: HOCA OKURSUN OLUR BİTER
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BUĞRA: elhamdülillah
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KRALEX: AYIP GÜNAH HOCA BOZUNTUSU 2 COCUGUNU HANIMI ORTADA BIRAKTIN ALLAH BELANI VERSIN SENII IKI YAKAN BIR ARAYA GELMESINNN
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