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Evli kadını takip edip taciz eden şahıs tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yılbaşı gecesi markete gitmek için dışarı çıkan evli kadını takip edip, evinin önünde taciz eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:09 Evli kadını takip edip taciz eden şahıs tutuklandı
'nin ilçesinde yılbaşı gecesi markete gitmek için dışarı çıkan evli kadını takip edip, evinin önünde taciz eden şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, yılbaşı gecesi Kocaeli'nin Derince Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.İ. (39) isimli evli kadın evinin yakınındaki marketten alışveriş yaptıktan sonra eve dönerken bir şahıs tarafından takip edilmeye başlandı. E.İ. evinin bulunduğu sokakta yürürken, koşarak yanına yaklaşan şahıs tarafından taciz edilmeye çalışıldı. Bir anda panikleyen E.İ. şahsa tokat attı. Bunun üzerine şahıs olay yerinden koşarak uzaklaştı. Evine giren E.İ. durumu eşine anlattı. Eşi ile dışarı çıkan E.İ. şahsı bulamadı.

E.İ. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şahsın yakalanması için inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan güvenlik kameraları incelemelerinin ardından E.İ.'yi taciz eden şahsın S.E. olduğu tespit edildi. Şahıs polis ekipleri tarafından kısa süre sonra düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahsın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi. - KOCAELİ

Derince, Kocaeli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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