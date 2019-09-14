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Evli kadınlara fuhuş operasyonu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve yaptıkları baskında evli kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin eden kişileri gözaltına aldı.

14.09.2019 13:38Evli kadınlara fuhuş operasyonu
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve yaptıkları baskında evli kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin eden kişileri gözaltına aldı.

İddiaya göre Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kırmacı Mahallesi'nde ki bir sitede fuhuş yapıldığını belirleyen polis ekipleri eve girip çıkan şahısları takip altına aldı. Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takibin ardından söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında fuhuş yaptığı iddia edilen ev hanımı A.Ü. (35), fuhuşa aracılık edenler ev hanımı F.I. (35) ve S.A. (30), yer temin eden Y.E.E. (23) ile bilgi sahibi T.Ç.T. (32) ve V.S. (39) emniyete götürüldü. Polis yapılan operasyonda S.A. ve A.Ü.'nin üzerinde 250 TL para ele geçirdi. Emniyette ifadeleri alınan T.Ç.T., V.S. ve A.Ü. serbest bırakılırken, S.A., F.İ. isimli kadınlar ile fuhuş için yer temin ettiği iddia edilen Y.E.E. gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan üç zanlı polis tarafından adliyeye sevk edildi.

Zanlıların savcılıktaki sorgusu devam ediyor. - ZONGULDAK

Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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