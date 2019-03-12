Evli Sevgilisiyle Aşkını Doğrulayan Tuba Ünsal, Tepki Çekti

Tuba Ünsal, Boğaziçi Üniversitesi'nde Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sınırlarını Aşan Kadınlar" konulu konferansa katıldı. Evlilik kurumunu eleştiren 2 çocuk annesi Ünsal, çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

"HAYATTA YAPABİLDİĞİM EN KÖTÜ ŞEY"

Tuba Ünsal, evlilik kurumunu eleştirerek şunları söyledi:

"3 kere evlenip boşanan bir kadınım, hayatta yapabildiğim en kötü şeydi. Evlilik kurumu olduğu yerde duran, gelişmeyen bir kurum. Biz evrildik kurum olduğu yerde kalıyor. Bu haliyle ölmeye mahkum gibi görünüyor."

"EVET BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR..."

Tuba Ünsal evli sevgilisi Caner Karaloğlu için "Evet bir arkadaşlığımız var. Ben kimsenin hayatına, işleyişine dahil olmadım ve arkadaşlığımızın nasıl evrileceğini bilmiyorum" dedi.

TEPKİ YAĞDI

Ünsal'ın bu açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Ünlü oyuncu, özellikle kadın kullanıcıların tepkisini çekti.

BOŞANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan model Elisabeth Mas ile evli olan Caner Karaloğlu, boşanma aşamasında olduklarını açıklamıştı.