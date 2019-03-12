12 Mart 2019, 09:40
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Evli Sevgilisiyle Aşkını Doğrulayan Tuba Ünsal, Tepki Çekti

Oyuncu Tuba Ünsal, katıldığı bir konferansta tepki çeken açıklamalara imza attı. Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, evli sevgilisi Caner Karaloğlu ile aşk yaşadığını "Evet bir arkadaşlığımız var" sözleriyle kabul etti. Ünsal'ın bu açıklamasına ise sosyal medyadan tepki yağdı.

Tuba Ünsal, Boğaziçi Üniversitesi'nde Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sınırlarını Aşan Kadınlar" konulu konferansa katıldı. Evlilik kurumunu eleştiren 2 çocuk annesi Ünsal, çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.

"HAYATTA YAPABİLDİĞİM EN KÖTÜ ŞEY"

Tuba Ünsal, evlilik kurumunu eleştirerek şunları söyledi:

"3 kere evlenip boşanan bir kadınım, hayatta yapabildiğim en kötü şeydi. Evlilik kurumu olduğu yerde duran, gelişmeyen bir kurum. Biz evrildik kurum olduğu yerde kalıyor. Bu haliyle ölmeye mahkum gibi görünüyor."

"EVET BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR..."

Tuba Ünsal evli sevgilisi Caner Karaloğlu için "Evet bir arkadaşlığımız var. Ben kimsenin hayatına, işleyişine dahil olmadım ve arkadaşlığımızın nasıl evrileceğini bilmiyorum" dedi.

TEPKİ YAĞDI

Ünsal'ın bu açıklamasının ardından sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu. Ünlü oyuncu, özellikle kadın kullanıcıların tepkisini çekti.

BOŞANACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan model Elisabeth Mas ile evli olan Caner Karaloğlu, boşanma aşamasında olduklarını açıklamıştı.

Boğazici Üniversitesi, Tuba Ünsal, Magazin


YORUMLAR (29)
BİRİ : Mustafa bundan niye ayrılmış şimdi daha ii anlıyorum. Dedi herhalde bundan ne köy olur ne kasaba :)))
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BELİRSİZ GENÇ: 2 gişinen evlenmesi suçsa o zaman niye bunlar kaç defa evleniyor? nerde bu dövledddddddddddddd
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BURSA: Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu sınav soruları çalınırken göstermediğiniz hassasiyeti şimdi mi gösteriyorsunuz ? Çok komiksiniz.
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DEYVANİ10: şimdi sorsan bunun üzerine bize ahak derside verecek ahlaksız. memleketin geldiği son nokta.yalan konuaşana hemen inanılıyor doğru söyleyende kendini ispatlayamıyor durum dğılın
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ENGİN: yaww her gelene veri annaesi o kadaer da demişti kızım göster elletme deye ama malesef her gelene elleti :D
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