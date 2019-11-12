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Evliliğe dair her şey bu fuarda

ANKARA'da düzenlenen 'Wedding Dream Ankara' evlilik fuarında, son moda gelinlik ve damatlıklar ile mücevheratlar tanıtıldı.

12.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 17:24Evliliğe dair her şey bu fuarda

ANKARA'da düzenlenen 'Wedding Dream ' evlilik fuarında, son moda gelinlik ve damatlıklar ile mücevheratlar tanıtıldı. Ünlü modacıların katılımıyla gerçekleşen fuarın geliri, TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Mehtap Özdoğan, Emel Oysal ve Can Korur'un ev sahipliğinde, JW Marriott Hotel'de düzenlenen 'Wedding Dream Ankara' evlilik fuarı yoğun ilgi gördü. Evliliğe dair en güzel ve en özel detayların yer aldığı fuarda, son moda gelinlik ve damatlıklar, mücevheratlar, düğün davetiyeleri ile öne çıkan saç ve makyaj trendleri tanıtıldı. Fuara, Hakan Akkaya, Atıl Kutoğlu ve Tuvana Büyükçınar'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü modacı katıldı. Sektörün en seçkin markalarını bir araya getiren fuarda, muhteşem sahne gösterileri de yer aldı. Fuarda ayrıca ünlü isimlerin katılımıyla 2020 moda ve düğün trendlerine yönelik konuları içeren söyleşiler yapıldı.

Organizasyonun ev sahibi Mehtap Özdoğan, Wedding Dream Ankara'da alanında etkin 40 firmayı bir araya getirdiklerini belirterek, bunların birçoğunun dünya markası olduğunu söyledi. Özdoğan, "Bir gelin ve damadın düğün hazırlıklarına başlamadan önce, gelin makyajından balayı aşamasına kadar bütün süreçlerdi düşünerek bir etkinlik tasarladık ve onları bir araya getirdik. Hedef kitleye ulaştığımızı düşünüyorum. Bütün markalarımız çok memnun. Ankara'da ilk defa böyle bir etkinlik yaptık. Ankara'da başlayan bu etkinliğin diğer şehirlerde de devam etmesini planlıyorum" dedi.

Modacı Tuvana Büyükçınar ise "Ankara'da düğün ve gelinlik anlamında bir takım eksik şeyler olduğunu duyuyordum. Dolayısıyla Ankara halkının, bir takım markalarla buluşması için müthiş bir organizasyon. Ben kapıdan girdiğim an büyülendim. Muazzam bir düzen içerisinde, gerçekten çok seçkin markaların bir arada olduğu müthiş bir organizasyona geldiğimi düşünüyorum" dedi.

Modacı Hakan Akkaya da düğün dünyasının dünyadaki en büyük sektörlerden biri olduğunu belirterek, ilk defa Ankara'da böyle bir etkinliğe katıldığını ve başkentte mağaza açmayı düşündüğünü söyledi.

Gün boyu devam eden etkinliğin geliri, TSK Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Görüntü Dökümü:

-Fuardan görüntüler

-Organizasyonun ev sahibi Mehtap Özdoğan ile röp

-Modacı Tuvana Büyükçınar ile röp

-Modacı Hakan Akkaya ile röp

-Sahne gösterileri

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Selen YALAZ-Harun ÖZALP/ANKARA, -



Ankara, Moda, Güncel

Kaynak: DHA

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