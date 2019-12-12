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"Evliliğe ilk adım" semineri yapıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yeni evlenen ve evlenecek olan çiftlere yönelik "Evliliğe İlk Adım" semineri yapıldı.

12.12.2019 16:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 16:48
'ın ilçesinde yeni evlenen ve evlenecek olan çiftlere yönelik "Evliliğe İlk Adım" semineri yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığının himayesinde, ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla yeni evlenen veya evlenecek çiftlere yönelik ilçe müftülüğü koordinesinde seminer gerçekleştirildi.
İlçe Müftüsü Ayhan Ermiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile kurulurken sağlam temeller üzerine inşa edilmesi, kurulan ailelerin güçlendirilmesi ve huzurlu bir şekilde devamının sağlanması için Aile ve Dini Rehberlik bürosuyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Ermiş, "Yeni evli ve evliliğe adım atacak çiftlere sevgi, merhamet, adalet ve emanet bilinci gibi aileyi ayakta tutan değerler hususunda Kur'an ve sünnet ışığında bilgi vermek amacıyla Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 8 konu başlığı altında seminerlerimiz devam edecektir." dedi.

Haftada bir gün, iki saat olarak planlanan seminerlerin dört hafta boyunca devam edeceği ve seminer sonunda katılımcılara belge verileceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Zonguldak, Çaycuma, Güncel

Kaynak: AA

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