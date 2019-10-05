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Evliliği 36 saat süren Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı

Nikah masasına oturduğu kişinin 36 saat sonra dolandırıcılıkla suçlandığını öğrendikten sonra boşanma kararı alan Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı. Instagram hesabından hastanede odasından bir fotoğraf paylaşan Özer, sevenlerinden dua istedi.

05.10.2019 10:14

Sanatçı Zerrin Özer, geçtiğimiz Haziran ayında 3 yıldır birlikte olduğu Murat Akıncı ile nikah masasına oturdu. Nikah fotoğraflarının yayılmasıyla birçok kadın Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak Akıncı'nın dolandırıcı olduğunu iddia etti. Eşinin kendisine birçok konuda yalan söylediğini öğrenen Özer ise boşanma kararı aldı. Yaşadığı zor günleri atlatamayan Özer, dün hastanelik oldu.

"ACILARIM, AĞRILARIM BİRBİRİNE GİRDİ"

Yaşadığı olaylardan dolayı kötü günler geçiren Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı. "Çok acım var" diyen Zerrin Özer, Instagram hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşarak "Canım, canım dostlarım benim! Bu asla duygu sömürüsü değil.1 haftadır yaşadığım çok hemde çok acılarım, ağrılarım mide pankreas bir birine girdi. Bu ağrılara dayanmak çok zor. Pazartesi devam edeceğiz.inşallah, bir şey çıkmayacak. Acıma dua ederseniz sevinirim geçsin diye canım dostlarım. Sizler benim her şeyimsiniz. Var olun daima..." dedi.

36 SAATLİK EŞİNDEN BOŞANMA KARARI ALMIŞTI

36 saat evli kaldığı Murat Akıncı'dan boşanma kararı alan Zerrin Özer, Haziran ayında da evinde baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.

Evliliği 36 saat süren Zerrin Özer, hastaneye kaldırıldı

Zerrin Özer, Instagram, Magazin

YORUMLAR(12)
MSDS:Muhteşem bir sessin, ne işin var bu saatten sonra evlenmek çok mu lazım . . Nerede soytarı var onların çekim alanında geziyorsun . .
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MİSAFİR:gebersin yalaka bizene
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KÜBRA:ZERRİN TEYZE. . . YAŞINDAN KÜÇÜK İŞLERİN SONU
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GARİP KUL:Seni seviyoruz güzel insan dualarımız seninle . Inşallah huzuruda mutluluğuda bulursun , senin kalbine denk birisi lazım, o da elbet çıkar karşına. Önce sağlık, lütfen iyileş biran önce ve kafandan sil at olumsuz herşeyi ve unut gitsin
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ZAHİD ZAHİRECİ:Muta nikâhı yapmışlardır
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ZİYAA:Geçmiş olsun. Allah acil şifalar versin. Bu kadının''da yüzü bir türlü gülmedi.
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ZEYNEP:ZERRİN ÖZER i çok severim hemde çok ama artık çektikleri yeter aşk işini ötelesin kendi sağlığına keyfine huzuruna baksın acilşifalar diliyorum dualarım seninle ZERRİN ablam
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GÜL:Dünya pislikle dolu. Mutlulugu kendinde bul baskasinda arama!
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NUR:Zerrin Abla, dolandırıcığın yaşı yok ama lütfen yaşına göre birini bul ya da artık evinde otur güzel güzel yaşlan! Bu yalancılardan aşka tövbe ettim. O dediğin acılar hastaneye gitmeden bitti.
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ATM:Gözü yüksekte
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