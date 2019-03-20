Evliliği Boyunca Eşinin Zoruyla İlkel Yaşam Sürdüren Kadın Boşanma Davası Açtı

İstanbul Aile Mahkemesi'ne açılan davaya göre 5 yıl önce evlenen Rachel Joy Leonard ile Özgür Can Leonard'ın 3 çocukları oldu. Eşinin iddiasına göre Özgür Can Leonard, evlendikleri ilk günden beri 'İsa peygamberin yaşadığı dönemin adetleriyle' evliliğini sürdürmek istedi. Kocanın doğal hayat isteğiyle yaşamak istemesi, 27 yaşındaki Rachel Joy Leonard'ın bu şartlar altında yaşamasını zorlaştırdı. Genç anne, bir süre elektriği bile bulunmayan şartlar altında yaşadı. Bir süre sonra elektriği kullanmaya başlasa bile kocası, evde çamaşır ve bulaşık makinesi gibi aletlerin doğal hayata aykırı olduğu düşüncesiyle alımını engelledi. Türkiye'de yüksek eğitimleri olan bir ailenin yanında doğup büyüyen Rachel Joy Leonard bu yaşam tarzı karşısında büyük zorluk yaşadı. Tanıdıkları papazlar bile bu uygulamanın bu devirde mantıklı olmadığı konusunda nasihatte bulundu. Rachel Joy, bir süre sonra İstanbul'da ailesiyle yaşamaya başladı. Ancak çocuklarının etkilenmemesi için tekrar kocasının yanına döndü. İkiz çocuklarına hamileyken aşağılanınca yeniden ailesinin yanına gitti. Rachel Joy, 1000 lira tedbir nafakası ile 3 çocuk için 900 lira iştirak nafakası istedi.

'İDDİALAR DOĞRU DEĞİL'

Sabah'tan Ali Oktay'ın haberine göre; Özgür Can Leonard ise eşinin tüm iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti. Leonard şunları söyledi: Eşime kötü yaşam koşulları dayattığım iddiaları asılsızdır. Hayat felsefem, dini inançlarım, ekonomik koşullarım, tanıştığımızdan beri ortadadır. Köye ilk taşındığımızda elektrik tesisatı olmasa da ev sahibi ABD'den gelir gelmez yaptırıldı. O ev şu an 75 bin dolara satılmaktadır. Çamaşır makinesinin bulunmadığı, komşununkini kullandığımız doğrudur. Bir müddet daha böyle idare etmek istesem de eşimin yorulmaması için çamaşırları kendim yıkayacağıma söz vererek rızasını aldım. Amacı ailesiyle ABD'ye gidip yerleşmek" dedi. Çocukların velayetini anneye veren mahkeme, 600 lira iştirak nafakasının babanın ödemesine karar vererek tarafları boşadı.