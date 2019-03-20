Evliliği Nedeniyle Zor Günler Geçiren Beren Saat, 5 Paket Sigara İstedi

Nişantaşı'ndaki bir kafede dijital bir platform için çekeceği dizinin görüşmeleri için toplantı yapan Beren Saat, bitmenin aşamasında olduğu evliliği nedeniyle zor günler geçirse de sonunda kendisini işine verdi.

2 SAAT TOPLANTI YAPTILAR

Doğum gününde kazada kaybettiği eski sevgilisini unutmadığını gösteren bir paylaşım yapan ve Kenan Doğulu ile boşanacakları söylenen Beren Saat, yeni dizisi için set ekibinden arkadaşları ile Nişantaşı'nda bir kafede buluştu. Saat ve arkadaşları 2 saat toplantı yaptılar.

5 PAKET SİGARA ALDIRDI

Beren Saat garsonlara beş paket sigara aldırdı. Boşanacağına dair sorulara yanıt vermedi. Parmağında alyans olmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜ ALMASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI

Öte yandan Beren Saat'in ekip arkadaşı muhabirlerin görüntü almasını engellemeye çalıştı.

"BANA BİRAZ ZAMAN VERİN" DEMİŞTİ

5 yıllık eşi Kenan Doğulu ile boşanacağı iddia edilen Beren Saat, yaptığı açıklamayla kafaları karıştırmış, boşanma iddialarına, " Bana biraz zaman verin, düşüneyim" cevabını vermişti.