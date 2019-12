Evliliğin sağlam temelleri 10 yıldır Şahinbey'de atılıyor

Patenti Şahinbey Belediyesinde olan ve 10 yıldır Şahinbeyli çiftlerin evliliklerinin sağlam temeller üzerinde oluşturulmasında çok önemli etken olan Evlilik Okulu projesi 10. Yaşına girdi.Şahinbey Belediyesi, Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yürütülen projede amaç mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturmak. On yıldır çiftlere evliliğin dini, hukuki ve sağlıkla ilgili boyutları anlatılarak sağlam temelleri olan evliliklerle huzurlu bir toplum oluşturmaya çalışan Şahinbey Belediyesi, Evlilik Okulu projesinin 10. Yılını evlenecek olan çiftlerle Şahinbey Kültür ve Sanat Merkezi'nde kutladı. Düzenlenen etkinliğe katılan Eğitimci-Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan 'Bilinçli Aile'konulu konferans düzenledi.Evlilik Okulu Projemizi önemsiyorumŞahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Evlilik Okulu projesinin 10 yıldır düzenlendiğini ve bu projeyi çok önemsediğini belirterek, "2009 yılında başladığımız projenin marka tescil belgesini de alarak 10 yıldır çiftlerimize eğitim veriyoruz. Gaziantep İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile birlikte yaptığımız ortak proje gereği üç hafta boyunca evlenecek ve evli olan çiftlerimize eğitim veriyoruz. Bu eğitim sonrasında yeni evlenecek çiftlerimize düğün hediyesi olarak otomatik çamaşır makinası, evli olanlara ise çay veya kahve makinası hediye ediyoruz. Ayrıca her ay evlilik okuluna katılan yeni evlenecek çiftlerimiz arasında kura çekerek, bir çiftimizi Umre'ye gönderiyoruz. Evlilik Okulu'nu önemsiyorum. Çünkü evlilik insanoğlunun hayatının dönüm noktalarından bir tanesi. Evlilik Okulu Projemizden dolayı da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'dan ödül aldık. Benimde en faydalı gördüğüm projelerden bir tanesidir" dedi.Samimiyet çok önemliEğitimci-Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, aile içerisinde samimiyetin önemine dikkat çekerek, "Mutlu ve huzurlu bir yuvanın yolu samimiyetten geçiyor. Maalesef ki samimiyetimizi kaybetmiş durumdayız. Türkiye'de anneler, anneymiş gibi babalar ise babaymış gibi yapıyor. Çocuklarda her ikisini adeta parmağında oynatıyor. Bu nedenle samimiyeti kaybetmememiz gerekiyor. Bizi biz yapan değerleri kaybedersek, birliğimizi beraberliğimiz ve kardeşliğimizi de kaybederiz. Akrabalık ilişkilerimizi pekiştiren Ramazan ve Kurban Bayramımız var. Ancak günümüzde bu bayramların algısı akraba ve komşuluk ilişkilerinin pekiştirilmesi yerine sadece tatil olarak düşünülüyor" şeklinde konuştu.Çocukların yetişmesinde ailenin önemiÇocukların yetişmesinde ailenin önemine dikkat çeken Aslan, "Ailelerin yanlış tutum ve davranışları nedeniyle çocuklarla ilgili olarak bir çok olumsuzluklar yaşanmaktadır. Hep birlikte, bu olumsuzlukların yaşanmaması için daha duyarlı davranmalıyız. Babalarımız evlatlarımızla ilgilenmediği için evlatlarımız içine kapanık, özgüvensiz bir şekilde yetişmektedir. Çocuklarımıza gerekli sorumlulukları vermiyoruz. Sorumluluk bilinciyle yetişmeyen evlatlarımız ilerleyen zamanlarda kendi başına kaldıkları zaman hayatın yükü omuzlarına ağır geliyor ve bunalıma giriyorlar. Aslında iyilik yapalım derken, evlatlarımıza en büyük kötülüğü biz yapıyoruz. Evlatlarımıza sevgiyle yaklaşalım ve onlara sevgimizi belli edelim ki, bizden bulamadıkları sevgi ve ilgiyi dışarıda aramasınlar" ifadelerini kullandı.Bir çift daha Umreye gidiyorEvlilik Okulu Projesinin Kasım ve Aralık ayı eğitimine katılan ve Umreye gidecek çiflerin kurasını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Eğitimci-Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Sıtkı Aslanhan, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu çekerken kurada isimleri çıkan Meral -Mehmet Ertan Akgül ve Aysun-Halil Yılmaz çifti Umreye gidecekleri için oldukça mutlu ve heyecanlı olduklarını belirterek, kendilerine bu imkanı veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ettiler.Şahinbey Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı. - GAZİANTEP