Evlilik Dünyası Fuarı Gözalıcı Defile İle Açıldı !

Sezonun yeni trend gelinliklerini Çağla Şikel ve Özge Ulusoy tanıttı. Ünlü modellerin giydiği gelinlikler göz kamaştırdı. Evlenecek çiftleri sezonun yeni trendleri ile buluşturan Evlilik Dünyası Fuarı'nın açılış defilesinde ünlü isimler podyumdaydı.

Yusuf Çamöz ve Turan Aksoy imzasını taşıyan tasarımlar podyumda ilgiyle izlendi. Çağla Şikel'in giydiği yaklaşık 3.5 ayda hazırlanan el işlemesi, 100 bin TL değerindeki gelinlik herkesi büyüledi. Yurtdışından getirilen ve tamamı Swarovski taşlar ve incilerden oluşan gelinlik ve özel işleme duvakla podyuma çıkan Çağla Şikelizleyenlerin ilgi odağı oldu. Gelinliğin ağırlığı ise tam 30 kiloydu.

Ünlü model Özge Ulusoy da podyuma önce siyah bir gece elbisesi ile çıktı. Ulusoy daha sonra 3 ayda hazırlanan ve değeri yine 100 bin Tl olan Swarovski taşlarla süslü gelinlik giydi. Özge Ulusoy kendi düğününde saflığı temsil eden bir gelinlik giyeceğini ve bundan sonra artık kendi gelinliğini giymek istediğini söyledi.

Tasarımcı Yusuf Çamöz ise koleksiyon ile ilgili olarak " 2019'da gelinliklerde işlemeler tüm dünyadan çok moda. Bu yeni trendi koleksiyonumuza taşıdık. Abiyelerde de tül detayları çok fazla ve işlemeler dikkat çekiyor. Biz de bu detayları yeni sezon tasarımlarımızda ön plana çıkardık" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler