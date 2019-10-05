Evlilik Okulu eğitimleri başladı

Hizmet anlayışını sadece altyapı ve üst yapı faaliyetleriyle sınırlamayıp toplumun tüm sorunlarını gidermek adına mücadele ortaya koyan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda Evlilik Okulu Eğitimleri düzenliyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da toplumun temel taşı ailenin korunması, aile kavramının farkına varılması amacıyla Aile Hayatı İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğinde düzenlenen Evlilik Okulu eğitimleri Cuma akşamı başladı.

Geçtiğimiz hafta Hayati İnanç'ın katılımıyla startı verilen Evlilik Okulu Eğitimlerinin ilki, Cuma akşamı 20.30'da SANİ Konukoğlu Konferans Salonunda İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu'nun "Eşlerin birbirlerine karşı hak ve vazifeleri" konulu seminer ile gerçekleştirildi. Seminere Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Ersan, AHİD yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

AHİD Başkanı Naci Köseoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan eğitimde, Köseoğlu Aralık ayına kadar sürecek ve her hafta Cuma akşamı farklı bir konu ve konukla gerçekleştirilecek Evlilik Okulu programı hakkında bilgiler verdi.

Ardından Belediye Başkanı Alper Taban kürsüye çıkarak salonu dolduran vatandaşlara hitaben bir konuşma yaptı. Taban, "Aile Hayatını İyileştirme Derneğimiz bu faaliyetlerini zaten sürekli yapıyor. Çok güzel bir program olacak. Kapsamı da çok güzel. Kıymetli hocalarımız burada ilçe halkımızla buluşacak. Bugün de öncelikli olarak İlçe Müftümüzden bu dersleri dinleyeceğiz" dedi.

HER SORUNUN ALTINDAN BOZUK AİLE YAPISI ÇIKIYOR

Yaklaşık 23 aydır görevde olduğunu hatırlatarak konuşmasını sürdüren Taban, "Yaşadığımız sorunlara bakıyorum, bozulan aile yapılarından kaynaklı sorunlar olduğunu gördük. Hangi soruna el atarsanız atın bakıyorsunuz temeli aile yapısından kaynaklanıyor. Tabi bu bozulmaların sebepleri var. Bunları bir an önce onarmamız lazım, tamir etmemiz lazım. Boşanma rakamları ortada, evlenme rakamları ortada. Gidişatın daha iyi yöne doğru evrilmesi için bizim daha fazla çalışmamız lazım. Aile yapısının, bu organizasyonun daha iyi yürüyebilmesi için elimizden gelen ne varsa fazlasını vermemiz lazım. Bunun için sizlerin de burada destek ve katkısına ihtiyacımız var. Dışarıda da meramımızı anlatmamız gereken, ulaşmamız gereken onlarca insan var. Bugün hangi sorunu ele alırsak alalım bakıyoruz o ailede ya anne yok ya baba yok. Bakıyorsunuz her ikisi de var ama ilişkiler darmadağın. Dolayısıyla sağlıklı aile yapılarına bakıyorum, orada sorun yok. Anne-baba evladını kontrol ediyor" diye konuştu.

Konuşmalar sonrası İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu kürsüye çıkarak "Eşlerin birbirlerine karşı hak ve vazifeleri" konulu eğitimini gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren eğitim sonunda ilk program tamamlandı.