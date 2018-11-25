Evlilik Okulu'ndan 160 Çift Mezun Oldu

Şahinbey Belediyesi
'nce hayata geçirilen "Evlilik Okulu"ndan 160 çift daha mezun oldu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Belediyesi 2009 yılında başlatılan projeyi, Gaziantep
İl Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü
, İl Emniyet Müdürlüğü, Hasan Kalyoncu
Üniversitesi ve Şahinbey Rehberlik Araştırma Merkezi ile yürütüyor. Eğitimlere katılan 160 çift daha başarıyla mezun oldu ve sertifikalarıyla çamaşır makinesi hediyelerini teslim aldılar.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu
, evliliğin iki insanın hayatında dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Evlilik Okulu bizim en çok sevdiğimiz projelerimizden bir tanesi. Çünkü insanın hayatının dönüm noktasında, yaşamını biriyle birleştirip ömrünün geri kalanını onunla devam ettireceği ve ayrıca hem dünya hem de ahiret hayatını etkileyecek önemli bir seçim. Asıl önemli olan bir birini hiç tanımayan ve yetişme tarzları farklı olan iki kişinin ortak bir yol bularak sevgi çatısı altında bir hayatı devam ettirmesidir."
Şahinbey İlçe Müftüsü Mahmut Arcaklıoğlu ise evliliğin sadece karşılıklı bir sözleşme gibi görülmemesi gerektiğine işaret ederek, "Evlilik sadece hukuki yönde bir anlaşma değil ahirete yönelik de bir sözleşmedir. İki farklı ip düşünün bu iki ipe öyle sıkı bir düğüm atmanız gerekiyor. O düğümün en önemli faktörlerinden birsi de saygı olmalı." ifadelerini kullandı.
Şahinbey Belediyesi,Şahinbey
25 Kasım 2018 Pazar 12:20