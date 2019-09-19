Evlilik Okulu Programları İNANÇ'LA başlıyor

Evlilik okulu kayıt formları seminer çıkışında dağıtımı yapılacak. Başvurular ise 27 Eylül Cuma günü itibarı ile başlayacak olup, 4 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek. Evlilik Okulu için, sözlü, nişanlı veya evli çiftlerin, 27 Eylül tarihinden itibaren Kültür Sanat ve Gençlik Merkezinde form doldurmaları yeterli olacak.

04 Ekim Cuma akşamı saat 20.30 da Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu'nun ''eşlerin birbirlerine karşı hak ve vazifeleri'' konulu seminer gerçekleşecek olup, tüm seminerler takip eden her cuma akşamı aynı saatte Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda yapılacak. Her hafta alanında uzman birbirinden değerli konuşmacıların farklı konularda seminer verecekleri programda 06 Aralık Cuma akşamı çiftler arasında sınav yapılacak. Dereceye giren çiftlere hediyeleri ve tüm katılımcılara sertifikaları 13 Aralık Cuma akşamı verilecek.

DOĞRU ÖĞRETİLER SUNMAK GEREKİYOR

Toplumun ayakta durmasını sağlayan en büyük etkenin aile olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Alper Taban; " Değerli edebiyatçı yazarımız Hayati İnanç Beyefendi'nin semineri ile başlayacak programla birlikte, evlilik okulu kayıtları da başlayacak. Aile toplumun en önemli yapısıdır. Çocuklarımızın kişiliklerinin şekillenmesi aile içinde başlar. Bu anlamda ebeveynlerin üstüne büyük vazifeler düşüyor. Günlük hayatın koşturmacasında daha kaliteli iletişim kurmak sadece çocuklar için değil, anne baba arasında ki diyalogun kuvvetlenmesi açısındanda önem arz ediyor. Toplumun dinamiklerinin değişkenliği ve ilerleyen teknolojik etkenlerin aile hayatına etkisi çocukların ruh dünyasında ve karakterlerinde şekil buluyor. Dolayısıyla düzenlenen bu okul evliliğe ilk adımı atacak olan çiftler için yol gösterici olurken, aile yapısının kuvvetlenmesine, çocuklarında aileden doğru öğretileri almalarına sebep olacağınına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

AİLE OLMANIN İNCELİKLERİ

Evlilik okulunun önemine değinen Başkan Taban" Aile içi sorunların tespiti ve çözüm bulunması noktasında işin ehlinden bilgi almak gerekiyor. Yaşanan tecrübeleri bilim yönüyle de ele almak lazım. Aile olmanın incelikleri burada devreye giriyor. Evlilik Okulu için, sözlü, nişanlı veya evli çiftlerin, 27 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 08:00- 17:00 saatleri içerisinde, Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi'nden başvuru formlarını doldurmaları gerektiğini buradan özellikle belirtmek isterim. Programın amacına ulaşabilmesi, programlar sonunda yapılacak sınavın uygulanabilirliği adına her hafta yapılacak etkinliklere katılım zorunludur" dedi.

PROGRAMLARIN İÇERİKLERİ

Evlilik Okulu eğitimleri kapsamında Sani Konukoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilecek programlara da değinen Taban; "Eğitimlerimiz 04 Ekim Cuma akşamı saat 20.30 da Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu'nun ''Eşlerin Birbirlerine Karşı Hak Ve Vazifeleri'' konulu seminerle başlayacak. 11 Ekim'de Psiko Hekim Araştırmacı Yazar Abdülaziz Yılmaz'ın Dijital Hayat ve Mahremiyetler, 18 Ekim'de Araştırmacı İlahiyatçı Yazar Halil Atalay'ın Ailede Manevi Eğitim ve İbadet Hayatımız, 25 Ekim'de Psikolog Yılmaz Gürkan'ın Ergen Psikolojisi, 1 Kasım'da GİMDES Kimyager Ali Rıza Kurum'un Helal Gıda Doğal Sağlıklı Beslenme, 8 Kasım ve 22 Kasım'da Eğitimci İsmail Güler'in Salih Evlat Nasıl Yetiştirilir ve İş Hayatının Kadınlar Ve Aile Üzerindeki Sosyal Ve Psikolojik Sonuçları, 15 Kasım'da Eğitimci Yazar Halit Ertuğrul'un Aile İçi İletişim, 29 Kasım'da ise Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyib Elçi'nin Ailede Mahremiyet ve Tesettür konularıyla ailelerimizle buluşacak. 06 Aralık Cuma akşamı çiftlerimiz arasında sınav yapılacak. Dereceye giren çiftlerimize hediyeleri ve katılan tüm çiftlerimize sertifikaları 13 Aralık Cuma akşamı verilecek" açıklamasında bulundu.