26 Kasım 2018 Pazartesi 16:08



26 Kasım 2018 Pazartesi 16:08

Erciyes Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERREM) tarafından düzenlenen Evlilik Okulu Seminerleri başladı.ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen seminere ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak ile çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci katıldı.Seminerin açılış konuşmasını yapan ERREM Müdürü Öğr. Gör. Mustafa Atak, şunları kaydetti:"Evlenme noktasında gençlere rehberlik etmek. Evliliği sürdürme bağlamında çiftlere destek olmak, biz aydınların ve üniversitelerin bir görevidir düşüncesinden hareketle bu seminerleri düzenlemiş bulunmaktayız. Türkiye'deki üniversiteler içerisinde Erciyes Üniversitesi, bu alanda aktif çalışmasıyla dikkat çekmektedir. Bu konudaki desteğinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çalış hocamıza teşekkür ediyorum."Atak'ın açılış konuşmasının ardından seminerin konuşmacısı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Derin de, "Evlilik ve Maneviyat" konulu seminerinde dinlere göre evliliğe bakış açılarını anlattı.